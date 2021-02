Giulia Salemi accusata a Live. Collovati: “Ci ha provato con mio marito”

Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha fatto capolino nello studio di Live – Non è la d’Urso. La concorrente si è scontrata contro le cinque sfere, ma prima a Barbara d’Urso ha confessato di essere molto innamorata di Pierpaolo Pretelli. Tra gli sferati, Simona Izzo ha sostenuto che si è fidanzata con lo scarto di Elisabetta Gregoraci, mentre Vladimir Luxuria ha asserito di aver capito la filosofia dell’ex Velino di Striscia la Notizia, quella del chiodo schiaccia chiodo:

L’influencer ha spiegato di non aver fatto nulla di male, il flirt tra il suo attuale compagno e la Gregoraci si era conclusa con l’abbandono di quest’ultima dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Caterina Collovati si è scagliata contro Giulia Salemi a Live – Non è la d’Urso. La giornalista ha svelato di avere trovato, un paio d’anni fa, dei suoi messaggi nel telefono del marito Fulvio. La ragazza e l’ex calciatore hanno avuto un rapporto professionale e condividevano una trasmissione televisiva:

L’opinionista ha collegato il tutto quando al GF Vip è avvenuta la resa dei conti tra Elisabetta Gregoraci e Giulia. Tra le due c’è stata una lite in diretta legata a presunti messaggi in amicizia che la Salemi avrebbe inviato a Flavio Briatore.

Su questo la Collovati ha voluto darle un consiglio, ovvero quello che provarci con gli uomini sposati è sbagliato. L’ex concorrente del reality di Signorini si è difesa ammettendo di chiamare tutti con l’appellativo ‘amore‘ e ‘tesoro’ e dichiarando:

“Sta passando un messaggio sbagliato su di me. Non è solidale quello che stai dicendo. Io so chi sono e su di me non si può dire che importuni uomini sposati”