Giulia Salemi a Verissimo attacca Zorzi: “Quella frase mi ha ferito molto”

Giulia Salemi è tornata a Verissimo per parlare della sua seconda esperienza al Grande Fratello Vip. La modella aveva già partecipato alla terza edizione del reality show, quella andata in onda nel 2018. A Silvia Toffanin Giulia ha subito parlato di Tommaso Zorzi, con il quale ha avuto più di un litigio nella Casa più spiata d’Italia. I due si conoscono da tempo, ma prima dell’inizio del programma il loro rapporto era in crisi e la convivenza forzata ha distrutto del tutto il legame.

A Silvia Toffanin Giulia Salemi ha rivelato di aver sofferto soprattutto per una frase pronunciata di recente da Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni di permanenza di Giulia nel bunker di Cinecittà Zorzi ha paragonato l’ex amica ad Amy Winehouse e affermato che una volta uscita sarebbe dovuta andare a San Patrignano, la famosa comunità che aiuta perseone affette da dipendenze. Una dichiarazione che ha turbato parecchio Giulietta, come spiegato a Verissimo:

“Mi ha ferito. Mi ha fatto un impatto strano. Non è stato bello da sentire. Si trattava di due calici e io l’alcol non lo reggo. Essere paragonata a quella persona e alla sua storia non lo trovo necessario”

Giulia Salemi non ha apprezzato neppure il fatto che Tommaso Zorzi l’abbia definita una semplice conoscente visto che la loro amicizia è andata avanti per circa sette anni e hanno condiviso tanti momenti belli. Nonostante il male, però, oggi la web influencer vuole andare avanti, concentrata più che mai sulla carriera e sul nuovo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

A Verissimo Giulia Salemi ha ammesso che la storia con l’ex Velino di Striscia la notizia è stata del tutto inaspettata. L’italo-persiana non si aspettava di trovare l’amore al Grande Fratello Vip dopo l’avventura con Francesco Monte. Giulia ha chiarito che il legame con Pierpaolo è nato gradualmente e che si è trovato ad avere con Pretelli un feeling speciale, una chimica che non ha mai avuto con altri ex fidanzati.

Ora Giulia Salemi è pronta a tifare Pierpaolo Pretelli per la finale del Grande Fratello Vip e vivere la quotidianità insieme a lui. La 27enne crede molto in questo rapporto così come nel suo percorso artistico: Giulia ha confidato a Verissimo che è pronta a spiccare il volo in televisione e ad affermarsi come conduttrice.