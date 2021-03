Tommaso Zorzi perde follower dopo caso Meloni: “Dovrò fare una scelta”

Non si è esposto sull’omotransfobia Tommaso Zorzi, ospite alla prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show. Questo ha fatto scoppiare un caso per il suo mancato intervento. In molti se lo sarebbero aspettato e, invece, l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 si è lasciato andare a un siparietto con Giorgia Meloni accennando al tormentone ‘Io Sono Giorgia’. L’influencer ha grandi doti, ovvero quelle di sapersi esprimersi, di sapere tenere la scena e di muoversi davanti alla luce rossa. Non ha caso Mediaset l’ha battezzato come il nuovo volto di punta affidandogli diversi progetti televisivi che saranno trasmessi prossimamente. Il talento innato per l’intrattenimento è una cosa risaputa, ma poteva dimostrare ancor di più di non avere ‘timore’ della presenza di un politico sul palco del Costanzo Show e argomentare le sue tesi su un tema così caldo come quello della Legge Zan, soprattutto a pochi giorni dell’episodio di violenza omofoba a Roma.

Di certo nessuno ha chiesto di ergersi a paladino dell’omosessualità nei programmi tv, ma non si può fare a meno che quella è stata un’occasione mancata per dimostrare anche l’altro lato della medaglia del cosiddetto trash del piccolo schermo. Dopo la querela a Fulvio Abbate, continua a perdere followers Tommaso Zorzi sui social. In seguito all’episodio ha dichiarato che c’era una domanda in scaletta e mai si sarebbe permesso di fare il pollaio in casa di Costanzo. La polemica in questione gli è sembrata senza senso. Con i suoi strumenti poteva aprire e tenere banco un confronto senza nessun ‘pollaio’ e, questo, avrebbe senz’altro giovato a suo favore.

Intervistato da Libero ha dichiarato che dovrà prendere una decisione a breve prima o poi. Appartenendo a una minoranza discriminata, dovrà decidere se far diventare il suo orientamento una parte del suo racconto televisivo oppure no. Ha annunciato il suo esordio da presentatore. Condurre gli piace tanto e a breve realizzerà il suo sogno:

“Ti posso solo dire che sarà nella grande famiglia Mediaset. Diciamo dopo il calar del sole”

Ora gli tocca la gavetta e dovrà sporcarsi le mani. Non pensa che in futuro sarà etichettato per aver fatto Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi. Con la perdita dei follower, Zorzi perderà anche ascolti tv e share? Questo potrebbe essere davvero un problema per lui e per l’azienda televisiva. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.