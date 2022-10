Tommaso Zorzi, panico sulla giostra panoramica: “Bloccati, aiuto!”

Piccola disavventura per fortuna a lieto fine per Tommaso Zorzi, che nelle scorse ore si è ritrovato coinvolto in un incidente di percorso in viaggio che grazie al cielo non ha avuto conseguenze peggiori. Il noto influencer e ex protagonista di Riccanza e GF Vip si trova in queste ore a Budapest, la capitale dell’Ungheria, per qualche giorno di sano relax fra un impegno di lavoro e l’altro in compagnia dell’amica, Didi Bianchi.

Dopo un’abbondante colazione consumata nel loro hotel ungherese, i due hanno deciso di passare un po’ di tempo in giro per la città, facendo tappa alla nota ruota panoramica al centro di Pest, nel quartiere Erzsébet tér. Purtroppo per loro, però, la giostra si è all’improvviso fermata in quota: i due amici si sono così ritrovati appesi a vari metri di altezza all’interno della loro cabina, terrorizzati che qualcosa di brutto potesse succedere loro.

“Raga situazione panico siamo sulla ruota panoramica con un vento della madonna peggiore idea di sempre. Attacco di panico e sta cosa non sta scendendo” ha commentato Tommy, mentre l’amica se la rideva per cercare di sdrammatizzare e per dimenticare almeno per qualche secondo la paura. Il problema principale, come confermato da Zorzi, è che al di là dell’altezza in quel momento stava soffiando sulla città un forte vento. Le immagini, in effetti, fanno impressione e sono da evitare se soffrite di vertigini: nelle Instagram Stories vediamo la cabina della ruota ondeggiare in maniera inquietante. “No raga questo è un trauma, vi giuro fatemi scendere faccio un casino” ha commentato l’influencer, tutto questo mentre la ruota panoramica riprendeva a funzionare e a salire sempre più in alto.

Tutto è bene quel che finisce bene

Alla fine, per fortuna, tutto si è risolto nel migliore dei modi. “Siamo vivi, ma c’è stato un momento che ce la siamo vista brutta” ha aggiunto Tommaso, finalmente tranquillo per le vie del centro città.

Proprio oggi, tra l’altro, via Instagram Tommaso ha tenuto ad aggiornare i suoi follower rispetto ai suoi recenti spostamenti con un divertente scatto pubblicato sul feed. Tommaso Zorzi ha infatti pubblicato una foto mentre reggeva in mano un piccolo gufo, che lo osservava curioso. Nella didascalia, Zorzi ha tenuto a prendere un po’ in giro il fidanzato, il ballerino Tommaso Stanzani, rimasto in Italia. “Amore tranquillo, è l’unico uccello che ho visto a Budapest” ha scherzato Zorzi via social. Chi lo sa se Stanzani sarà geloso di questa sua fuga ungherese oppure no?