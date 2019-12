Tommaso Zorzi presenta il nuovo fidanzato: Aurora Ramazzotti approva

By

Tommaso Zorzi ha annunciato il fidanzamento su Instagram

La star di Riccanza ha trovato la sua dolce metà. Tommaso Zorzi, con un post sul suo profilo Instagram, ha condiviso uno scatto dolcissimo di lui e la sua nuova fiamma, Armando. Prima dell’annuncio ufficiale da parte dell’influencer, i due non erano mai stati visti insieme, lasciando presupporre che la storia, tenuta segreta sino ad oggi, sia nata da poco. È un momento felice per Zorzi, che ha voluto dare la bella notizia ai suoi follower con una frase molto scherzosa e romantica. Tra i commenti al post arriva anche l’approvazione della sua migliore amica, Aurora Ramazzotti.

Tommaso Zorzi condivide sui social lo scatto del bacio con Armando

La foto parla chiaro: Tommaso Zorzi è innamoratissimo del suo Armando, un designer milanese. I due, ritratti in un clima molto informale accanto ad un albero di Natale, sono stati immortalati mentre si scambiano un bacio. “Alla fine, come un gol al novantesimo, è arrivato anche per me”, scrive Zorzi sotto la foto. E poi con tono scherzoso arriva il riferimento al tormentone parodia del discorso di Giorgia Meloni: “È proprio vero che appena smetti di cercare il tuo Genitore 2, sarà lui a trovare te”. Con poche parole ha lasciato intendere che l’incontro con il suo fidanzato sia stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Aurora Ramazzotti dà la sua benedizione al fidanzamento

Tra i diversi Vip che hanno lasciato un commento alla foto di Tommaso Zorzi c’è quello di Aurora Ramazzotti, una delle sue migliori amiche. La figlia di Michelle Hunziker è stata tra le prime persone a sapere del coming out di Zorzi, anche prima che lui lo facesse pubblicamente. Prima di Armando, l’unica relazione pubblica di Tommaso Zorzi è stata quella con il videomaker Marco Ferrero, conclusa più di un anno fa.