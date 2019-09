Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi, scoppia la pace: che cosa è accaduto

Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi, a sorpresa scoppia la pace dopo le polemiche del passato. Ecco le loro parole: che cosa è accaduto tra i due influencer

E pace fu: Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi, giovani influencer di spicco del BelPaese, si sono parlati e hanno mandato in archivio le polemiche del passato. A fare il primo passo è stato il ragazzo, anche perché era stato lui a muovere ‘guerra’ all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il tutto era avvenuto durante il Grande Fratello Vip: Giulietta nel reality era stata bersagliata per alcune uscite un po’ frivole (ma non cattive né irrispettose), dettate dall’inesperienza e dalla gioventù. All’epoca anche Alfonso Signorini si scagliò su di lei. Stessa cosa che fece Zorzi. Oggi però Tommaso si è largamente ricreduto sulla ragazza. Il cambio di rotta lo ha annunciato su Instagram, commentando le polemiche relative al libro di Giulia “Le corna stanno bene su tutto”.

Il lungo discorso di Zorzi pro Giulia

“Partiamo dal presupposto che da Uomini e Donne sono usciti centinaia e centinaia di tronisti e corteggiatori e il successo della De Lellis lo ha avuto solo lei quindi tanto cretina, come tutti la fanno, non può essere”, ha detto Tommaso a proposito delle critiche su Giulia relative al libro. “Detto questo – ha aggiunto – io sono stato il primo a scagliarmi contro Giulia De Lellis per alcune dichiarazioni che aveva fatto al Grande Fratello, ma dopo ci siamo conosciuti, chiariti e ho iniziato a seguirla e ho capito perché funziona”.

“È una ragazza di sani principi e con dei valori”

Zorzi ha quindi proseguito dicendo che “Giulia, per una serie di ragazzine, rappresenta il sogno, l’italian dream”. Le parole dolci non sono finite qui: “Fattura tanto, sta con l’uomo che ama, fa un lavoro che ama, non fuma, non beve, non si distrugge in discoteca, è molto attaccata alla famiglia. È una ragazza di sani principi e con dei valori quindi capisco perché una persona così possa funzionare e arrivare al successo”. Tommaso analizza anche il comportamento della ragazza sui social sottolineando che “ha abbattuto la barriera tra lei e i suoi follower e comunica in maniera diretta, spontanea…”. “Non puoi che volerle bene”, chiosa.

“Mi dite che è un po’ ignorante e anche lei lo sa”

Dopo la carota è arrivato un po’ di bastone. “Poi per carità mi dite che è un po’ ignorante e anche lei lo sa… non pretende di essere chissà chi, ma anche perché per il lavoro che fa non serve esserlo. […] Ha scritto un libro, una situazione di mer..a l’ha svoltata a suo vantaggio penso sia una cosa che le può fare anche onore. Punto più importante di tutti: non ha mai rotto il ca…o con Fitvia!”. Nel suo lungo discorso Zorzi va a punzecchiare altri personaggi come Damiano Er Faina e “il Coccia”, ritenuti da lui cattivi esempi.

“Tommaso non mi tollerava ma non mi conosceva e si è ricreduto”

Sulla vicenda si è espressa anche la De Lellis: “Cambiare è sintomo di intelligenza. Una volta qualcuno mi disse questo e non c’è niente di più vero. Tommi è un ragazzo molto intelligente ma non solo perché ha cambiato idea su di me (Tommaso non mi tollerava ma non mi conosceva e si è ricreduto). È un ragazzo obbiettivo, reale, leale ed è in gamba.”