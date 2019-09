Giulia De Lellis parla del suo libro e fa una rivelazione su Andrea Damante

Giulia De Lellis torna a parlare del suo libro e fa una richiesta importante a chi la segue

Siamo a Settembre e questo sarà un mese molto importante per Giulia De Lellis. La sua prima fatica letteraria dal titolo ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’ sta per arrivare nelle librerie. Sono in tantissimi a non veder l’ora di prendere in mano questo libro anche perché il contenuto si prospetta assai scottante. Il titolo, infatti, la dice lunga e dunque la curiosità è tantissima. Nei giorni scorsi, però, è successo qualcosa che ha smosso tutti. La bella influencer ha mostrato, velocemente, il suo libro e mentre ne sfogliava le pagine a molti non sono sfuggiti alcuni spezzoni. Alcuni pezzi del manoscritto sono stati screenshottati dai seguaci della De Lellis e sono stati diffusi online. Ciò che si è riuscito a leggere è un qualcosa di davvero pesante ed importante, tant’è che il web intero si è schierato contro Andrea Damante, il suo ex fidanzato (e protagonista del tradimento di cui parla il libro). Oggi però Giulia è voluta tornare sull’argomento e si è espressa proprio sulle polemiche che, qualche giorno fa, hanno infuocato l’internet.

Giulia De Lellis spiega di cosa parla il suo libro e fa una precisazione

Direttamente dal treno, che ha preso a Napoli dove ieri ha girato degli sketch per Giortì, Giulia è tornata a parlare del suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ ed ha fatto anche una precisazione molto importante. “Tra poco i miei libri usciranno e saranno ufficialmente in vendita e sono troppo felice” – ha detto Giulia – “In merito a questo, tanto per darvi degli spoiler, ho visto che sono stati visti dei pezzettini del mio libro. Vi chiederei di leggerlo o comunque, se non ne avete voglia, di non parlare mai a caso ma di approfondire magari un minimo l’argomento. Perché sulle basi del nulla si tirano delle conclusioni che non hanno minimamente senso”. Inoltre la De Lellis ha spiegato in modo più approfondito di cosa parla il suo libro: “E visto che siete curiosi. Se ancora non avete capito di cosa parla, in sostanza: è la mia storia, parla di un amore grande che ho provato, di un dolore assurdo, quasi mortale, che però ho superato. Parla delle fasi e del modo in cui io sono riuscita a superare un tradimento”.

Giulia De Lellis precisa: “Non ho intenzione di fare gossip”

Giulia, inoltre, si è detta molto dispiaciuta per quello che in questi giorni è stato detto e così ha voluto mettere in chiaro qual è il messaggio che vuole inviare a chi leggerà il suo manoscritto: “Quello che principalmente voglio comunicare con questo libro non è gossip, non è sicuramente niente di tutto quello che mi è capitato di leggere, ma è semplicemente la mia storia ed il piacere di dimostrare che nonostante il brutto, lunghissimo e fastidioso viaggio che purtroppo dobbiamo ritrovarci a vivere quando ci capita una situazione del genere, vi posso garantire che alla fine c’è una luce. Se l’ho trovata io, la può davvero trovare chiunque”.

Giulia De Lellis pizzica gli haters e fa un riferimento ad Andrea Damante

Infine, dopo aver augurato a tutti una buona lettura, la modella ha pizzicato coloro che tanto l’hanno criticata quando si è venuto a sapere che avrebbe pubblicato un libro: “Per chi è ancora sorpreso dal fatto che io abbia scritto il libro con una professionista (Stella Pulpo ndr), non so cosa dirvi prima o poi lo accetterete”. In più Giulia, pur senza farne il nome, ha rivelato che Andrea Damante ha sempre saputo che sarebbe uscito questo libro: “Io prima di fare questo grande passo ho messo al corrente ‘chi di dovere’, sono molto corretta”.