Tommaso Zorzi, niente invito al matrimonio di Aurora Ramazzotti: “Amicizia finita, vi dico i motivi”

Tommaso Zorzi, ospite al podcast di Giulia Salemi “Non lo faccio x moda”, ha parlato per la prima volta in modo dettagliato della fine dell’amicizia con Aurora Ramazzotti. Il conduttore e influencer milanese ha rivelato i retroscena che hanno portato lui e la figlia di Michelle Hunziker ad allontanarsi. Ha inoltre commentato il matrimonio imminente dell’ex amica con Goffredo Cerza (le nozze saranno celebrate il prossimo 4 luglio). Da quanto ha dichiarato, è scontato che non ha ricevuto l’invito per partecipare ai festeggiamenti.

Tommaso Zorzi rivela come e perché è finito il legame con Aurora Ramazzotti

Aurora e Tommaso si sono conosciuti 12 anni fa, quando frequentavano lo stesso liceo. Zorzi è diventato un amico stretto dell’influencer e ha conosciuto anche la sua cerchia di familiari (infatti ha sempre avuto parole al miele per mamma Michelle Hunziker). Le prime crepe con la Ramazzotti si sono verificate nel 2020, in piena pandemia. Nel 2021 c’è stata la ricucitura, ma negli anni seguenti è arrivato un nuovo allontanamento che sembra ormai definitivo.

“Non è vero che l’amicizia se è vera resta intatta, ci sono amicizie che si possono chiudere e a me è successo. Parlo ad esempio di Aurora. Non siamo più amici e mi dispiace tanto perché è una persona a cui ho voluto genuinamente molto bene e alla quale non ho mai fatto del male e non dico che lei me ne abbia fatto. Però è un rapporto che è chiuso e credo che non ci siano affatto spiragli per una riapertura”, ha confidato onestamente il conduttore a Giulia Salemi.

Zorzi ha spiegato che il rapporto non si è concluso male e che non prova sentimenti negativi nei confronti dell’influencer. Anzi ha sottolineato che ancora oggi nutre molto affetto per l’ex amica e che nel vederla realizzata prova felicità: “Perché so che era quello che voleva. Ho una sana invidia nei suoi confronti per tutta la parte di famiglia che è riuscita a costruirsi: Goffredo è l’uomo dei sogni di chiunque. Adesso ha una situazione per la quale si è spesa, perché sono insieme da dieci anni, una cosa del genere, adesso non so“.

Ma quindi? Che cosa è accaduto? Perché dopo la riconciliazione nel 2021 il legame si è di nuovo sfilacciato? Zorzi ha riferito che non c’è stato un evento scatenante o un grave torto subito. Semplicemente con Aurora pian piano i contatti sono andati a diradarsi. E come spesso accade, a un certo punto ognuno va per la sua strada e non ci si sente più. “Ci ha separato il fatto che eravamo in due periodi di vita molto diversi e nessuno dei due si è piegato verso l’altro. Quindi diciamo che è una colpa condivisa”, ha commentato il vincitore del Grande Fratello Vip 5.

A proposito del reality più spiato d’Italia, Tommaso, proprio mentre era protagonista nel programma, confessò che in pieno lockdown si aspettava che Aurora, allora la sua migliore amica, essendo in casa con tutti i suoi cari, gli facesse qualche telefonata in più. “Per questo abbiamo litigato“, aveva raccontato Zorzi. Le ruggini furono poi messe da parte e quando terminò l’avventura del conduttore al GF Vip, i due tornarono a frequentarsi. Dopo circa un paio d’anni, hanno di nuovo tagliato tutti i ponti.

Aurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza: il commento di Zorzi

A breve l’influencer si sposerà e Zorzi, nonostante l’abbia persa di vista, si augura il meglio per lei: “Non ci siamo mai fatti del male, quindi io sono molto felice per lei. Adesso so che si sposa, quindi le auguro ogni bene. È una persona che conosco da quando aveva 14 anni, insieme abbiamo vissuto tante cose e siamo stati amici per 10 anni“.