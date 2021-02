Tommaso Zorzi, la sorella Gaia denuncia Pupo? “Sono cattiverie”

La puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 8 febbraio è stata molto movimentata. Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento dei continui attacchi di Tommaso Zorzi a Giulia Salemi. L’influencer milanese ha sostenuto che la fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è isolata all’interno della Casa per viversi la sua storia d’amore, precisando che nessuno dei concorrenti è contro di lei. L’ultimo scontro risale a qualche giorno fa quando la figlia di Fariba ha sostenuto che il comportamento del coinquilino è spinto solo dalla cattiveria dopo l’ennesimo lancio di accuse. Non possono più stare l’uno vicino all’altra che scatta immediatamente una lite. Tra le accuse vi è quella di aver strumentalizzato la loro amicizia.

Tra i due, ormai, il rapporto è ridotto ai minimi termini, la sensazione è che prima o poi si scontreranno a un televoto e questo potrebbe avvenire molto presto dal momento che mancano soltanto sei puntate alla fine. Pupo ha attaccato Zorzi in diretta al GF Vip definendolo cinico, egocentrico, stratega e cattivo, caratteristiche che rispecchiano perfettamente chi vuole entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Una frecciatina quella dell’opinionista del reality show che non è stata apprezzata da Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. Sui social la ragazza ha rotto il silenzio e ha commentato la vicenda: “Queste sono le cattiverie vere”. Inoltre ha ammesso che se prima non capiva perché Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, avesse diffidato il programma più spiato dagli italiani. Adesso, invece, sembra molto più chiaro.

Nel suo tweet ha mostrato una delle sue ultime ricerche fatte su Google in cui ha scritto: “Come si denuncia una persona per diffamazione”. Parole, queste, che non fanno niente per nascondere il suo disappunto e lasciano ipotizzare una eventuale querela ai danni di Pupo. Molti fan di Tommaso si sono schierati dalla parte della sorella chiedendo a gran voce che vengano presi dei provvedimenti nell’immediato.

La studentessa ha insinuato anche un dubbio, ovvero quello che Pupo e Giulia Salemi siano gestiti dalla stessa agenzia. Adesso i fan del concorrente si starebbero organizzando per far volare sulla Casa del GF Vip un messaggio aereo contro la Salemi. Cosa accadrà nelle prossime ore? Pupo replicherà a Gaia Zorzi? Intanto il gieffino ha deciso di indagare sul rapporto tra la Ruta e Baccini dopo il confronto di ieri sera.