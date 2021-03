Tommaso Zorzi inarrestabile: la proposta di lavoro di Maurizio Costanzo

By

Tutti vogliono Tommaso Zorzi, anche Maurizio Costanzo. Nei sei mesi nella Casa del Grande Fratello Vip il 25enne ha lasciato il segno e ora tutti scalpitano per avere l’ex gieffino. Come fa sapere il portale di Giuseppe Porro, il marito di Maria De Filippi ha chiesto a Zorzi di fare l’ospite fisso nella nuova edizione di Maurizio Costanzo Show. Dopo aver partecipato alle prime due puntate come ospite Zorzi è dunque diventato una sorta di opinionista della trasmissione.

Una grande opportunità per Tommaso Zorzi, che può dunque lavorare con uno dei più grandi giornalisti e conduttori italiani. Maurizio Costanzo, dal canto suo, ha pubblicamente elogiato Zorzi in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv.

Il marito di Maria De Filippi ha ammesso di apprezzare molto Tommaso Zorzi tra tutti i personaggi usciti dai reality show. Intelligenza, simpatia e verve: caratteristiche che contraddistinguono Zorzi, che può contare anche su un nutrito gruppo di fan.

Questo è dunque un periodo molto intenso per Tommaso Zorzi. Oltre a lavorare per il Maurizio Costanzo Show è opinionista dell’Isola dei Famosi insieme ad Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. L’ex star di Riccanza sta inoltre preparando un format che andrà in onda solo ed esclusivamente su Mediaset Play.

Del resto Mediaset è stata assai chiara dopo la vittoria al Grande Fratello Vip: il futuro di Tommaso Zorzi è nell’azienda del Biscione. Un talento da coltivare passo dopo passo, programma dopo programma. Una grande gioia per Zorzi, che crede molto nelle sue capacità.

A Tv Sorrisi e Canzoni Tommaso Zorzi si è detto pronto a farsi le ossa in televisione, per imparare tutti i trucchi del mestiere. Zorzi ha infatti le idee chiare: vuole continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo e affermarsi come conduttore.

Di recente Tommaso Zorzi ha ricevuto pure i complimenti di Iva Zanicchi, con la quale sta condividendo l’avventura all’Isola dei Famosi. L’Aquila di Ligonchio ha definito il collega più giovane un vero e proprio angelo. Iva ha elogiato i modi carini, gentili ed educati di Zorzi.