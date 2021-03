Isola dei Famosi, Iva Zanicchi: aneddoto su Blasi e la critica alla Martani

Su Canale 5 due puntate musicali tutte per lei: è questo il nuovo progetto televisivo di Iva Zanicchi. Farà una cosa popolare di grande qualità cantando dal vivo e con una orchestra per raccontare i suoi sessant’anni di attività. A dichiararlo è stata l’artista in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. A settembre prossimo, invece, uscirà un nuovo album con dieci – dodici brani. Naturalmente non poteva non parlare de L’Isola dei Famosi 2021. Iva Zanicchi ha dichiarato che si sente a suo agio nei panni di opinionista accanto a Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Ha svelato anche un aneddoto su Ilary Blasi:

“Una persona perbene, affettuosa. Alla fine della prima puntata, quando eravamo tutti distrutti, lei è uscita e ci ha aspettato dietro le quinte per ringraziarci”

Per la cantante la padrona di casa della quindicesima edizione, che continua a perdere ascolti tv, è molto tranquilla, attenta, a volte ci sono difficoltà tecniche di comunicazione e se la cava egregiamente. Con Elettra si sono incontrate a Verissimo: per Iva è simpatica. Riguardo a Tommaso, pur essendo un ragazzo molto giovane, l’ha stupita. L’influencer milanese ha promesso che le darà una mano con i social per aumentare i followers.

Tra i concorrenti preferiti dell’opinionista dell’Isola vi è Vera Gemma che ha dovuto dire addio al reality nella quinta puntata. Poi vi sono Awed, Drusilla Gucci Ludolf ed Elisa Isoardi, decisa e conosciuta. Nella prima puntata ha nominato spesso Daniela Martani come ‘signora vegana’ ma solo perché non ricordava il suo nome. Ha spiegato che non era un modo per disprezzare i vegani:

“Voglio vedere come Daniela potrà resistere mangiando solo cocchi e simili”

Fino a qualche giorno fa c’è stata la divisione tra Burinos e Rafinados. Per Iva non c’è mai stata differenza fra le due squadra, quindi averle unite non può fare che bene. Adora Fariba e Ubaldo su Parasite Island che se la stanno cavando bene. Crede che la vita dei naufraghi non sia una passeggiata, ma devono essere accorti da sapere gestire, imparare a cucinare il riso cercando di cibo: “E poi, sai cosa dico? Li voglio vedere soffrire un po’”

Questo non è il primo reality di cui è opinionista la Zanicchi. Nel 2019 è stata al Grande Fratello di Barbara d’Urso. Fra i due programmi non ha trovato grandi differenze perché sia all’Isola che nella Casa più spiata d’Italia i concorrenti litigano. Ciò che è diverso è il contesto.