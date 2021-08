Tommaso Zorzi-Francesco Oppini lite: l’attacco di Selvaggia Roma

Continua a far chiacchierare l’allontanamento tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non sono più amici. Dopo l’incontro avvenuto alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha dato il vita a un rapporto profondo e intenso i due si sono allontanati. Il motivo? Al centro della polemica ci sarebbe un vecchio video dove il figlio di Alba Parietti rideva a degli epiteti offensivi contro i gay. Un filmato che avrebbe turbato parecchio Zorzi.

L’ex star di Riccanza non avrebbe gradito per niente tanto da togliere il segui su Instagram a Francesco Oppini, che è stato difeso a spada tratta dalla mamma soubrette. Nella diatriba è ora intervenuta Selvaggia Roma, che ha condiviso – seppur per un breve periodo – l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia con Zorzi e Oppini.

Selvaggia Roma ha attaccato duramente Francesco Oppini su Instagram:

“Oppini ma cosa mi combini? Cosa sono queste affermazioni omofobe scusa, nella casa non le facevi mai! Ah no aspetta, giustamente, perché là non ti conveniva. Perché giustamente per starci nella Casa l’omofobia era meglio lasciarla nell’altra casa. Beh, giusto”

L’ex protagonista di Temptation Island ha voluto dare un consiglio a Tommaso Zorzi, con il quale ha instaurato un buon feeling:

“Ma ora che è passato un po’ di tempo, caro Oppini, il tempo è sempre gentiluomo. Ora non bisogna più avere paura di aprire il vaso di Pandora. Tommy meglio soli che male accompagnati”

Nelle sue storie Instagram Selvaggia Roma ha taggato sia Francesco Oppini sia Tommaso Zorzi ma nessuno dei due ha al momento replicato all’influencer di origini tunisine. Gli ex gieffini hanno scelto di non parlare troppo della loro diatriba, che ha lasciato il segno tra i telespettatori del Grande Fratello Vip.

Molti credevano, infatti, in questa amicizia così speciale tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Ma lontano dalle telecamere i due non sono riusciti a mantenere alcun legame. Al contrario Zorzi ha trovato il grande amore: oggi è più che mai felice accanto al ballerino di Amici Tommaso Stanzani.

I due fanno coppia dall’inizio dell’estate: Zorzi ha prima seguito Stanzani al Battiti Live, dove era nel corpo di ballo, e poi l’ha presentato all’adorata mamma Armanda. A settembre il 26enne tornerà in tv, alla guida del format Drag Race Italia.

Il futuro televisivo di Francesco Oppini

Ancora incerto, invece, il futuro televisivo di Francesco Oppini. Dopo la fine del Grande Fratello Vip l’unico erede di Franco Oppini era stato ingaggiato come opinionista sportivo a Tiki Taka. Ad oggi, però, non è chiaro se tornerà nella prossima edizione, condotta ancora una volta da Piero Chiambretti.

Di sicuro Francesco Oppini è impegnato con la sua concessionaria di auto mentre procede a gonfie vele la storia d’amore con Cristina, con la quale ha iniziato da poco una convivenza.