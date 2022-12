Tommaso Zorzi, flop a Discovery: adesso si mette male

Nuove indiscrezioni sul futuro di Tommaso Zorzi a Discovery arrivano questo pomeriggio sulle pagine online di Dagospia, in anteprima. Il giornale diretto da Roberto d’Agostino riporta infatti che, in base alle ultime voci con cui è entrato in contatto, la rete starebbe pensando di dare il benservito al noto influencer e ex vincitore del Grande Fratello Vip.

Il motivo, come spessso accade quando si parla di contratti da risolvere, è ovviamente legato agli ascolti bassi che tutti i programmi in cui Tommaso Zorzi è stato incluso stanno registrando. Giuseppe Candela, rilanciato da Pipol. in merito ha scritto:

“Con l’arrivo della Warner a Discovery è cambiato il vento. E i numeri sono numeri. Stando alle nostre fonti l’azienda avrebbe deciso di cancellare dal palinsesto due titoli condotti da Tommaso Zorzi: Questa è casa mia e Tailor Made-Chi ha la stoffa?. Niente bis dopo i bassi ascolti ma non sarebbe finita qui. Anche il pompatissimo Drag Race sarebbe a rischio, i primi dubbi già sulla realizzazione della seconda edizione e per la terza la strada sarebbe tutta in salita”.

Una gran bella tegola per Zorzi, che in questi giorni si appresta ad apparire sulla piattaforma insieme a Chiara Francini e alla drag Priscilla per incoronare la trionfatrice della seconda stagione di Drag Race Italia, programma molto amato dal pubblico LGBT ma non altrettanto apprezzato a livello mainstream.

Per il momento, in ogni caso, si tratta di semplici rumor, da prendere con le pinze. I numeri, però, sono numeri e parlano piuttosto chiaro. Adesso per l’ex Riccanza si potrebbe mettere davvero male, perché dopo la prima abbuffata di trasmissioni potrebbe passare dalle stelle alle stalle, rimanendo di fatto “disoccupato”, perlomeno a livello televisivo.

Tailor Made e Questa è casa mia: i due format a rischio cancellazione

I due programmi erano stati annunciati appena lo scorso aprile in pompa magna. Nel primo, un gruppo di aspiranti stilisti e fashion designer si sfidano a colpi di modelli e ago e filo; nel secondo, quattro persone dicono di essere i proprietari della stessa casa, cercando di convincere i membri di una giuria che stanno dicendo la verità.

Entrambi format adattati da show stranieri che, evidentemente, non hanno convinto particolarmente il pubblico nostrano.

Tommaso Zorzi: un periodo molto delicato

L’influencer si è sempre mostrato felice e sorridente nelle sue Instagram Stories recenti. Eppure si tratta un momento particolare della sua vita, dove oltre ai flop delle sue ultime trasmissioni in veste di conduttore si sono aggiunti i problemi sentimentali.

In tempi non sospetti, infatti, l’ex vincitore del GF Vip è tornato single, dopo un anno e mezzo di intensa relazione con il ballerino Tommaso Stanzani, ex volto di Amici. I due comunque si sarebbero lasciati in buoni rapporti, perlomeno stando ai recenti scambi di messaggi pubblici a cui i loro follower hanno assistito.