Tommaso Zorzi, il fidanzato era ‘finto’ ma qualcosa è andato storto… Anzi è andato per il meglio: “Mi sono preso una cotta sul serio”

Tommaso Zorzi, ma che cosa combini? Circa una settimana fa, il celebre influencer, è balzato alle cronache del gossip dopo essersi mostrato in compagnia di quello che lui ha definito il suo fidanzato, Armando Condemi. Oggi, l’ex volto di Riccanza ha spiegato che si è trattato di uno scherzo, studiato nei minimi particolari a livello comunicativo. Peccato che la questione gli sia sfuggita di mano, perché ora ha davvero preso una cotta per il suo complice. Lui stesso lo ha rivelato, attraverso i suoi profili social. Inutile dire che in un amen, la news ha fatto il giro del web.

Zorzi: “Mi sento un imbecille”

“Alla fine, come un gol al novantesimo, è arrivato anche per me. È proprio vero che appena smetti di cercare il tuo Genitore 2, sarà lui a trovare te”, scriveva Zorzi su Instagram circa una settimana fa, baciando il suo ‘finto’ fidanzato. Nessuno aveva capito che si trattava di una messa in scena. Quella messa in scena, però, oggi si è trasformata in qualcosa d’altro, in un sentimento vero. “Oggi ci siamo visti senza telecamere e mi piace di brutto. Mi sento un imbecille, mi piace tanto”, ha narrato sul suo canale YouTube Tommaso. Ma i dettagli non sono finiti qui.

“Ho sentito quella cosa che quando la senti è lei. Sto impazzendo”

“Ho sentito quella cosa che quando la senti è lei. Sto impazzendo mi sembra di vivere un film. Mi sono preso una cotta per il mio finto fidanzato”, ha proseguito Zorzi, aggiungendo: “Penso anche che lui si sia preso una cotta per me. Non stavo così da una cifra. Ho le farfalle nello stomaco.” Pare che tra i due ci sia stato un vero e proprio colpo di fulmine: “Adesso mi fa strano tutta questa situazione. Non so come comportarmi, mi piace sul serio. […] Alla fine ci siamo piaciuti davvero con la persona scelta per fare il finto fidanzamento”. Inutile dire che il popolo del web si sta già sbizzarrendo circa la love story nata per finta.