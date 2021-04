Tommaso Zorzi fidanzato con Lorenzo? “Forte complicità”. Il gossip

Nonostante i suoi impegni lavorativi, Tommaso Zorzi ha trovato l’amore? Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stato paparazzato per le vie di Milano in compagnia di un ragazzo misterioso. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Chi. Dalle immagini, però, nessun bacio tra i due ma molta sintonia e vicinanza, tanto da fare ipotizzare che potrebbe tramutarsi in un qualcosa di importante. Non ha paura di mostrarsi felice Tommaso Zorzi. Chi è Lorenzo? Secondo indiscrezioni, sarebbe un rampollo della Torino che conta, città dove vive e lavora. Tra loro c’è stato prima uno scambio di messaggi e lunghe telefonate, successivamente incontri segreti. Adesso, pare, che abbiano deciso di uscire allo scoperto.

Il 25 aprile scorso, Zorzi aveva pubblicato una serie di Instagram Stories immortalandosi in sua compagnia e in presenza anche di altri amici. I fan dell’opinionista de L’Isola dei Famosi gli avevano dato anche il benvenuto nella family #tvzip. Sembrano essere felici e teneri: nelle foto pubblicate sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si abbracciano e dividono un gelato. Hanno molte passioni in comune, dalla musica alla moda all’arte.

Come riportato, la loro storia è nata grazie alla loro amica in comune dal nome Dici. La ragazza avrebbe subito pensato che tra loro due sarebbe potuto nascere qualcosa. Tommaso Zorzi e Lorenzo hanno legato in fretta. Attualmente si parla, però, soltanto di un’amicizia profonda: si trasformerà in qualcosa di bello da vivere e del quale sorridere?

“Tra i due pare esserci una forte complicità”

Nonostante l’aria irrequieta e lo spirito irriverente, Tommaso Zorzi si è sempre definito sfortunato e insicuro in amore. Ma questa volta sembra che le carte del destino si siano sistemate a suo favore. Di recente ha ricevuto una stoccata da Signorini che ha commentato ciò che sta facendo in televisione: “Non si può improvvisare”.

Voci vorrebbero Zorzi in prima serata su Italia 1. In una recente intervista proprio l’influencer milanese aveva confermato un progetto che lo avrebbe visto coinvolto al ‘calar del sole’. Il programma dovrebbe essere prodotto da lui stesso con la società che ha fondato prima di entrare al Grande Fratello Vip.