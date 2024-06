Tommaso Zorzi, ecco la mail integrale del coming out con i genitori

Tommaso Zorzi, in occasione del Milano Pride che si svolge il 29 giugno, ha reso pubblico per la prima volta il modo in cui ha fatto coming out con i suoi genitori. L’influencer e personaggio televisivo milanese, in particolare, sul suo profilo Instagram ha deciso di divulgare la mail scritta undici anni fa a sua madre e suo padre mettendoli al corrente che era gay. Zorzi oggi ha 29 anni. All’epoca della mail era poco più che maggiorenne. Scelse di non nascondere più il proprio orientamento, spiegando ai suo cari la sua situazione.

“Spesso ho parlato del coming out ai miei genitori per mail – ha riferito Zorzi a commento della pubblicazione della mail con cui ha fatto coming out oltre dieci anni fa -, ma era tempo che non riuscivo più a trovarla quella mail. Questa mattina me l’ha mandata mio padre e rileggendola oggi dopo undici anni credo sia uno dei gesti d’amore più grandi che io abbia fatto nei confronti dei miei genitori. Ritrovo tutta la tenerezza, il senso di inadeguatezza e la paura di un ragazzo appena maggiorenne che sta compiendo uno dei passi più importanti della sua vita. Buon Pride a tutti”.

Di seguito i passaggi importanti della mail con cui l’ex vincitore del Grande Fratello Vip mise al corrente i suoi genitori del suo orientamento:

“Cari mamma e papà, volevo scusarmi per l’atteggiamento che ho avuto a Milano. Come spero voi sappiate, tale comportamento non mi è consueto e vorrei spiegarvi il motivo che mi ha portato a essere così irascibile e all’apparenza poco riguardevole. Non sono atterrato il 9 per stare con Auri, ma bensì per stare con la persona della quale mi sono appena innamorato. Non sono mai stato innamorato prima e non sono nemmeno sicuro di esserlo adesso. Ma con questa persona io mi sento genuinamente felice e completamente a mio agio. So che non avrei dovuto mentirvi ma ho agito d’impulso e mi sono ritrovato a voler trascorrere due giorni bellissimi senza che voi lo sapeste”.

Zorzi, nella mail, passò quindi a chiarire il fatto di aver perso la testa per un ragazzo:

“Mi sono innamorato di un ragazzo e so quanto questo possa essere una delusione per un genitore, ma è stato talmente difficile ammetterlo a me stesso che quando ci sono riuscito ho sentito anche il bisogno di dirlo a voi. Non pretendo che capiate subito, ma spero che un giorno tutto questo possa rientrare nella normalità quotidiana che voglio continuare a condividere con voi.

Tommaso Zorzi e l’attivismo

Non è la prima volta che Zorzi parla della mail con cui fece coming out; è però la prima volta che la pubblica integralmente. Oggi come allora Tommaso continua ad avere un ottimo rapporto con i suoi genitori. Inoltre continua a sensibilizzare sul tema dell’inclusione e dell’accettazione di ogni forma di amore. Il suo messaggio, come poc’anzi accennato, non è stato pubblicato in un giorno casuale, bensì il 29 giugno, vale a dire nella data in cui a Milano va in scena il Pride 2024. Si tratta della manifestazione sul tema di maggiore richiamo per il capoluogo lomabrdo nell’arco di tutto l’anno.

Zorzi ha spesso parlato pubblicamente del suo orientamento, usando la sua visibilità anche per l’attivismo LGBTQIA+. Una delle sue battaglie è stata quella relativa all’appoggio del DDL ZAN che, però, è naufragato in Parlamento non venendo approvato. Anche nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip ha in più occasioni ribadito il suo impegno e attivismo.

L’influencer è anche finito in diverse occasioni sulle pagine del gossip del Bel Paese. Particolarmente chiacchierata la relazione che ha avuto con il danzatore Tommaso Stanzani.