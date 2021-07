Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi: progetto segreto, cosa bolle in pentola?

Il vincitore dell’ultimo GF Vip e l’ex attore hard insieme in Sardegna: cosa hanno in serbo per noi?

Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi si sono ufficialmente messi al lavoro su un nuovo progetto insieme. Non sappiamo ancora di che cosa si tratti, ma l’unica certezza che abbiamo è che presto ne sapremo qualcosa. A confermare l’indiscrezione, facendoci così un piccolo spoiler, è Zorzi stesso. L’influencer ex volto di Riccanza qualche ora fa ha pubblicato una serie di Stories subito prima della sua partenza per la Sardegna.

Sarà proprio nell’isola che Tommaso Zorzi sbarcherà presto, in compagnia per l’appunto del celebre attore di film erotici diventato una star del genere a cavallo fra gli anni ’80 e ’90 in tutto il mondo. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ci ha svelato una piccola anticipazione di quello che vedremo (o sentiremo) a breve imitando l’accento brasiliano e con un outfit arcobaleno indosso.

Ecco, a proposito, le pochissime informazioni svelate da Zorzi via Stories.

Ti starai chiedendo: dove vai vestito così? Tesoro vado in Sardegna. E ti starai chiedendo a fare cosa in Sardegna? Allora ti do un nome e un cognome, Rocco Siffredi. Ti stai chiedendo cosa farò con Rocco Siffredi, continua a chiedertelo. Ma questa chica mala non te lo va dire lo scoprirai su questo canale.

Fra un video ammiccante (ormai sono il suo forte sui social, causa censura) e l’altro, tutto tace invece lato Rocco Siffredi. La star del cinema a luci rosse non ha ancora condiviso nessun contenuto riguardante questa collaborazione. Niente sulle Stories, niente sui post. Ma immaginiamo che fra non molto ne sapremo di più, anche se è più probabile che sarà Zorzi a svelarci l’arcano.

Non è certo questa la prima volta che i cammini di Rocco Siffredi e Tommaso Zorzi si incrociano. Quest’ultimo aveva infatti avuto modo di intervistare l’ex naufrago dell’Isola dei famosi in occasione di una puntata del suo format, Il Punto Z.

Nell’attesa di farci sapere qualcosa di più su questo nuovo progetto, Zorzi si prepara al suo debutto come giurato di Drag Race Italia su Discovery+. Il Vip, che sarà affiancato per ‘occasione da Chiara Francini e la drag Priscilla, è al centro proprio in queste ultime settimane di feroci polemiche. Gran parte della comunità LGBT+ si è infatti scagliata contro la scelta della produzione, visto e considerato che Zorzi ha spesso manifestato punti di vista e atteggiamenti, per così dire, controversi. Fra questi gli scambi di battute con Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show.