Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini: tutta la verità sulla loro lite

Intervista doppia per Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Il web influencer e la cantante sono stati ospiti di Verissimo sabato 3 aprile 2021 per raccontare la loro avventura all’Isola dei Famosi, dove entrambi svolgono il ruolo di opinionista. Un ritrovarsi per Zorzi ed Elettra che, amici di vecchia data, si sono allontanati per un lungo periodo tanto da scatenare le malelingue.

Della lite tra Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini si parla da mesi ma solo ora, nel salotto di Silvia Toffanin, è venuta a galla tutta la verità. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha spiegato a Verissimo che non c’è mai stato un vero e proprio litigio con l’ereditiera.

Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini si sono semplicemente allontanati – qualcuno sussurra per colpa di Iconize, ex fidanzato del gieffino – per poi ritrovarsi grazie al reality show condotto da Ilary Blasi. Queste le parole di Zorzi sull’argomento:

“Non abbiamo litigato con Elettra, per un periodo non ci siamo parlati, poi tante volte la vita ti riporta davanti a persone che avevi perso e bastano pochi secondi per ricordarti di tutto il bello vissuto insieme, dimenticandosi delle mancanze reciproche”

Versione confermata da Elettra Lamborghini, che ha ammesso che è bastato rivedersi per stare di nuovo bene con Tommaso Zorzi. I due, poi, hanno subito instaurato un feeling speciale con la terza opinionista dell’Isola dei Famosi: Iva Zanicchi.

Un terzetto unico e divertente, che sicuramente rende il reality show di Canale 5 più divertente ed entusiasmante. La Zanicchi si è detta davvero felice di lavorare accanto ad Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, due talenti emergenti dello spettacolo italiano.

A detta dell’Aquila di Ligonchio nello studio dell’Isola dei Famosi si respira sempre un clima molto tranquillo e rilassato. Una spontaneità e semplicità che fa bene allo show, che va in onda in diretta da Milano ogni lunedì e giovedì sera.

Una “squadra” di opinionisti che piace molto anche alla conduttrice Ilary Blasi, sempre più presa da questa nuova avventura dell’Isola dei Famosi. Un mix che sta piacendo anche al pubblico a casa: gli ascolti tv della nuova edizione del programma sono decisamente buoni.

Come anticipato da Tommaso Zorzi la finale dell’Isola dei Famosi 2021 è prevista per il prossimo giugno, come sempre in onda su Canale 5.