Tommaso Zorzi, è amore con l’ex Ballando con le Stelle: baci di fuoco, scoop

Tommaso Zorzi rilassato e innamorato. L’influencer e conduttore televisivo milanese ha un nuovo fidanzato. E non si tratta di un ‘signor nessuno’, bensì di un ex nuotatore professionista non estraneo nemmeno al mondo del piccolo schermo. Di chi stiamo parlando? Dell’aitante Alex Di Giorgio noto non solo per le prodezze in piscina, ma anche per aver partecipato a Ballando con le Stelle. Chi Magazine ha sorpreso Zorzi e Di Giorgio a Pantelleria. Pochi dubbi sulla natura della loro relazione: i due sono stati paparazzati a darsi baci infuocati mentre si sollazzavano facendo un rinfrescante bagno in mare. Tra l’altro non hanno fatto nulla per nascondersi. Infatti nei giorni scorsi hanno postato entrambi sui social immagini dall’isola siciliana. Un gesto che spinge a credere che la liaison sia in corso già da qualche tempo.

Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato: “Storia scritta da anni”

Zorzi ha bisogno di poche presentazioni. Sul fronte sentimentale si era legato a Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. La love story era stata anche raccontata dai diretti interessati in tv, a Verissimo. Sembrava procedere tutto a gonfie vele. Sembrava, appunto. La relazione è inaspettatamente terminata. Né il conduttore né il danzatore hanno mai rivelato i dettagli relativi alla rottura. Zorzi ha poi avuto una fugace storia con il designer Andrea Consalvo. Infine ecco che nella sua vita è apparso Alex Di Giorgio.

Tale nuova frequentazione avrebbe avuto origine in rete. Il primo contatto tra Tommaso e Alex sarebbe avvenuto via social. E non di recente. “Già nel 2020, quando Zorzi era nella casa del Grande Fratello, si era ipotizzato di fare entrare Alex nel gioco per farli conoscere. In seguito c’è stato un contatto sui social tra i due. La loro storia era “scritta” da anni”, si legge su Chi Magazine che ha lanciato lo scoop sui due giovani, con tanto di paparazzate.

Chi è Alex Di Giorgio: dalle Olimpiadi alla pista di Ballando con le Stelle

Alex Di Giorgio ha 35 anni ed è una persona molto conosciuta tra gli appassionati di sport. Gli italiani hanno tifato per lui ai Giochi olimpici di Londra 2012 e a quelli di Rio de Janeiro 2016 quando ha gareggiato nello stile libero e nella staffetta. Ha un palmares di non poco conto: una medaglia d’argento all’Europeo, tre ori ai Giochi del Mediterraneo e un argento alle Universiadi.

Dopo le imprese in piscina, ha accettato nel 2022 di mettersi in gioco a Ballando con le stelle in coppia con il maestro Moreno Porcu. Ha invece rifiutato di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2020. Pare che il programma gli fece una proposta, ricevendo in risposta un “no grazie”.

Sul fronte sentimentale, l’ex nuotatore ha avuto in passato una storia con l’influencer Ivano Marino, ex volto di Uomini e Donne. Un amore finito nel peggiore dei modi. Di Giorgio, conclusa la relazione, denunciò Marino che fu condannato per stalking e diffamazione.