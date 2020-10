Tommaso Zorzi: dubbi su Maria Teresa al Gf Vip, oggi scoppia a piangere

Tommaso Zorzi ha commentato una frase di Maria Teresa Ruta che ha fatto parecchio discutere. C’è chi ha reagito con una risata e chi invece ha letto un velo di ipocrisia o falsità in questa uscita della Ruta. Nel daytime di oggi è anche stato montato questo momento in cui la Ruta ha detto che avrebbe preferito l’uscita di sua figlia Guenda. Le cose sono andate così: nel salutare Matilde, Maria Teresa ha detto che era un’eliminazione ingiusta perché Matilde in un modo o nell’altro era un valido elemento nella Casa. Ha aggiunto che infatti lei aveva votato Andrea, ma non perché voleva che uscisse lui. A questo punto si è girata verso la figlia e ha detto che avrebbe preferito che uscisse lei. Tommaso e la stessa Guenda erano increduli, tant’è che Zorzi ha subito fatto notare l’uscita poco carina a Maria Teresa.

Gf Vip, Zorzi commenta la frase di Maria Teresa Ruta su Guenda

Zorzi ha poi ripetuto ciò che pensa di questa frase di Maria Teresa su Guenda, poi è stato chiamato in confessionale e ha ampliato il suo pensiero. Queste le sue parole: “Con tutto che sono due concorrenti separati, però magari alcune cose le pensi non è che le dici. E se le pensi chiediti perché le pensi. A un certo punto non ti dico sii strategica, ma è inutile che ti accanisci con la gente che nomina tua figlia e sei la prima a fare un commento poco carino nei suoi riguardi. Quando lei era già a pezzi”. Insomma, non ha proprio capito come mai la Ruta abbia avuto questa uscita e ha detto che se da un lato potrebbe essere una cosa divertente, dall’altro magari dovrebbe evitare queste uscite. “Bisogna rimanere fedeli alla propria ideologia fino alla fine”, ha aggiunto. Guenda e Tommaso non hanno nascosto il loro pensiero alla Ruta, comunque.

Tommaso Zorzi, il crollo al Gf Vip ricordando sua nonna

Ma oggi pomeriggio Tommaso ha anche avuto anche un crollo emotivo. Dopo un confronto con la Gregoraci, l’influencer si è isolato in stanza. Dopo pochi minuti sono comparse le lacrime sul suo volto e lui non è riuscito a trattenerle, scoppiando a piangere. Gli altri concorrenti erano tutti in giardino per il pranzo, ma Francesco ha raggiunto l’amico e gli ha chiesto cosa fosse successo e se la causa scatenante delle sue lacrime fosse stata la discussione di prima. Zorzi ha risposto di no e ha spiegato che aveva solo bisogno di un po’ di tempo da solo. Tornato in salotto, Tommaso ha spiegato che le sue lacrime non avevano nulla a che fare con le dinamiche della Casa ma con il ricordo di sua nonna. Ne parlava già in mattinata mentre cucinava le lasagne, il piatto preferito proprio della sua amata nonna scomparsa da pochi mesi.

Zorzi in lacrime al Gf Vip, Francesco non lo lascia solo

Preparare questa pietanza lo ha riportato indietro nel tempo a quando le cucinava sua nonna, spiegando che da quando è venuta a mancare lui non riesce più a mangiare le lasagne. In realtà, però, secondo molti sui social questa potrebbe essere stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tommaso infatti negli ultimi giorni ha accumulato parecchia tensione emotiva, sapendo lui in primis che prima o poi avrebbe buttato tutto fuori. In giardino però lui ha continuato a parlare del ricordo della nonna. E mentre tutti gli ripetevano quanto fosse buona la lasagna che ha cucinato, lui è riscoppiato a piangere e ha preferito tornare dentro. Oppini non ha fatto mancare supporto, comprensione e affetto a Tommaso in questo suo momento, andando anche a dormire accanto a lui.