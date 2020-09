Tommaso Zorzi contro Signorini: c’entra Gabriel Garko

Puntata difficile per Tommaso Zorzi questa sera al Grande Fratello Vip 5. Il concorrente si ritrova a rispondere a un’importante critica di Alfonso Signorini. Scendendo nel dettaglio, nel corso di questa settimana, l’influencer è stato duramente criticato dal pubblico per la sua battuta ironica dedicata al confronto tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko. Quest’ultimo, in diretta, ha deciso di fare coming out e da parte di Tommaso nessuno si aspettava una battuta. Il conduttore decide così di riprendere Zorzi, durante la quinta puntata, facendogli notare la sua presunta incoerenza. In particolare, Alfonso ricorda a Tommaso che nei giorni passati proprio lui si scagliò contro Franceska Pepe, che ironizzò parlandogli con appellativi al femminile. L’influencer non prende per nulla bene il rimprovero di Signorini, il quale è convinto che la sua battuta non abbia fatto ridere nessuno. Un duro momento per Zorzi, che si sfoga quando il conduttore chiude il collegamento con la Casa. Alfonso, però, resta in ascolto e cerca poi il chiarimento.

Tommaso Zorzi si scaglia contro Alfonso Signorini: il battibecco è legato alla confessione fatta da Gabriel Garko al GF Vip

Zorzi non ci sta, in quanto si sente duramente e ingiustamente accusato da parte di Signorini. L’influencer non comprende come il conduttore possa rimproverarlo per una cosa del genere: “Adesso io sarei omofobo”. Ed ecco che continua il suo sfogo minacciando addirittura di lasciare il reality: “Se questo è il gioco, io me ne vado ora”. Il concorrente sembra realmente provato dal rimprovero inaspettato di Alfonso. Alzando i toni, Zorzi accusa il programma di “rovinare la vita della gente per fare due punti di share”. Un’allusione, ovviamente, fatta su un momento di rabbia. A questo punto, interviene il conduttore che cerca di calmare la situazione. Alfonso spiega a Zorzi il suo punto di vista, con molta tranquillità. In particolare, Signorini consiglia al concorrente di avere più umiltà.

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5, Signorini interviene dopo il suo sfogo

Di fronte all’accusa di Zorzi, Signorini non può non intervenire in diretta. Il conduttore spiega che non c’è nessuna intenzione di fare il processo a qualcuno, ma gli fa presente che a volte determinate battute possono ferire le persone più sensibili. In effetti, Gabriel Garko nel suo post su Instagram, dopo la sua entrata al GF Vip, aveva chiaramente risposto con una frecciatina, come Alfonso fa notare in diretta!