Tommaso Zorzi, confessione shock: “Sequestrato nel garage”

L’influencer Tommaso Zorzi ha recentemente raccontato una brutta esperienza di cui è stato protagonista giorni fa. Si è difatti ritrovato chiuso all’interno di un garage per ore da parte di un condomino di un palazzo che aveva affittato a Milano. L’influencer ha sporto denuncia contro ignoti dopo l’accaduto. Capiamo meglio insieme che cosa è successo.

Tommaso Zorzi ha fatto una confessione shock: sarebbe stato sequestrato da una persona di cui non conosce il nome e con cui avrebbe avuto problemi a causa della sua attività di Airbnb. L’influencer, difatti, affitta alcuni appartamenti di proprietà in un palazzo di Milano. Stando alle sue dichiarazioni, da tempo aveva dei problemi con uno dei condomini a cui non andava giù la cosa. Qualche giorno fa sarebbe quindi arrivata la “punizione” da parte del signore che lo avrebbe chiuso all’interno del garage senza la possibilità d’uscire. Zorzi non aveva difatti con sé le chiavi e, stando a quanto raccontato, sarebbe rimasto chiuso per ore nel garage.

Queste le dichiarazioni dell’influencer in merito alla questione riportate da FanPage ed altri siti e testate:

Ora posso raccontarlo perché ho sporto denuncia. Questo signore che continua a rompere i cog***ni su questa questione di Airbnb, quando eravamo giù nei garage a un certo punto se ne va e di proposito mi chiude a chiave dentro, sapendo che non avevo le chiavi per aprire.

La vicenda lo ha particolarmente traumatizzato perché, soffrendo di crisi d’ansia, stare chiuso nello stesso posto a lungo gli crea agitazione.

Queste le sue parole:

La sensazione di stare chiusi in un posto, contro la propria volontà, quella violazione lì è una sensazione che non auguro a nessuno. Poi io soffro d’ansia… È una cosa brutta.

Zorzi ha aggiunto di non essere solo quando è avvenuto il fattaccio. In sua compagnia, difatti, c’era un’altra persona che sarebbe rimasta chiusa all’interno del garage a propria volta.

Qui di seguito le dichiarazioni:

La grande fortuna di questa storia è che come ha sequestrato me ha sequestrato anche la persona con cui ero, quindi ho un testimone.

L’influencer ha sporto denuncia contro ignoti. Ha difatti affermato di non conoscere il nome del condomino che lo ha chiuso dentro.

Di seguito le sue parole:

Ho dovuto fare una denuncia contro ignoti perché non conosco il nome di questo condomino, anche se so che è un condomino. Quando l’ho rincontrato qualche tempo dopo nel palazzo, chiedendogli spiegazioni e chiedendogli anche le sue generalità, lui mi ha risposto ‘se mi vuoi denunciare il mio nome te lo devi sudare’. Perfetto, quindi denuncia contro ignoti e alla prossima assemblea condominiale dovrò presentarmi con il mio avvocato. Vi rendete conto il tempo che uno deve perdere nella vita perché ci sono queste persone? Vi sembra normale che un condomino vi sequestra dentro i garage perché non gli va giù che fai Airbnb. Io riesco a stupirmi tutte le volte, incredibile.

Negli ultimi giorni l’influencer e personaggio televisivo era già stato al centro dell’attenzione mediatica a causa di alcune rivelazioni scioccanti da parte di Pietro Fanelli, protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Il Poeta avrebbe difatti accusato Zorzi di avergli chiesto delle foto intime in cambio del follow su Instagram.