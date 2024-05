Audio Pietro Fanelli: “Smaschero Zorzi, mi chiede foto dei genitali”

Pietro Fanelli, ex concorrente tra i più discussi dell’edizione in corso de L’Isola dei Famosi, ha attaccato Tommaso Zorzi. In particolare il ‘poeta’ ha sostenuto che l’influencer milanese gli avrebbe chiesto insistentemente fotografie dei suoi genitali in cambio del follow su Instagram. A rivelare i dettagli della faccenda è stato Dillinger News, portale diretto da Fabrizio Corona che ha pubblicato gli audio delle confessioni di Fanelli. Quest’ultimo, inoltre, ha assicurato di poter provare ciò che ha dichiarato mostrando le chat avute con Zorzi. Opportuno specificare che per ora le chat, ammesso e non concesso che esistano, non sono state rese pubbliche.

“Ho delle chat con questo personaggio, Tommaso Zorzi, in cui mi chiede le foto del ca**o…., me le chiede insistentemente. Mi ha detto che in cambio mi avrebbe dato il follow”. Così Fanelli negli audio girati a Dillinger News. “Quindi ci tengo a far vedere come sia un po’ un ipocrita – ha aggiunto l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi -. Lui sui social fa la figura di quello tutto per bene. Voglio specificare che io non giudico queste cose immorali. Però io dico quello che faccio nella vita privata e poi non faccio il perbenista, quindi vorrei smascherarlo. Se per te va bene ti posso mandare tutte le chat, tu fammi sapere”.

Pietro Fanelli, il sospetto più che fondato è che sia in cerca di visibilità

Andrebbe ricordato al signor Pietro Fanelli che Zorzi, a quanto risulta, non è un moralista o un perbenista sui social. Avrà altri difetti (e chi non ne ha?), ma definirlo perbenista è un qualcosa di forzato. Per quel che riguarda la presunta richiesta di foto intime in cambio del follow, è una questione strettamente personale. Certo può essere giudicata in modo n non positivo, ma essendo una vicenda altamente privata, avrebbe forse dovuto rimanere tale. L’impressione è che Fanelli abbia voglia di mettersi in mostra e che quindi stia facendo di tutto per farsi notare.

Non a caso qualche giorno fa aveva attaccato con toni duri Fedez. Prima ancora, subito dopo il ritiro da L’Isola dei Famosi, pure la sua fidanzata si è messa a pontificare e a lanciare dichiarazioni infuocate, prendendosela con il resto del cast e con la conduttrice Vladimir Luxuria. Adesso Fanelli ha deciso di mettere in cattiva luce Zorzi. “Vorrei smascherarlo”, sostiene il poeta. Viene da pensare che il suo intento principale non sia quello di “smascherare” Tommaso, ma di restare sulla cresta dell’onda mediatica. E l’influencer milanese come ha reagito agli attacchi? Per il momento non ha commentato la vicenda, preferendo restare in silenzio.