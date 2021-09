Tommaso Zorzi confermato: lavorerà ancora insieme a Maurizio Costanzo

By

Nuovo impegno lavorativo per il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip

Il futuro di Tommaso Zorzi è nel mondo dello spettacolo e della comunicazione. Dopo l’esperienza da opinionista all’Isola dei Famosi e l’estate trascorsa con il fidanzato Tommaso Stanzani, il vincitore del Grande Fratello Vip lavorerà ancora al fianco di Maurizio Costanzo. Quest’ultimo non ha mai nascosto di provare stima e ammirazione per l’ex star di Riccanza.

Tommaso Zorzi è stato confermato nel programma radiofonico Facciamo finta che in onda su R101 e condotto proprio da Maurizio Costanzo con la speaker Carlotta Quadri. La trasmissione tornerà in onda dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 a partire da lunedì 6 settembre.

Mattatore della serata del giovedì sarà proprio Tommaso Zorzi, che nel corso della passata stagione radiofonica ha decretato il successo del format anche sui social network. Gli hashtag legati allo show, #facciamofintache e #tz101, sono stati quasi tutte le settimane trend topic su Twitter.

Nella trasmissione troveremo, inoltre, accanto a Costanzo e alla Quadri: lo psichiatra e direttore di Riza Psicosomatica Raffaele Morelli, la storica Laura Pepe, il giornalista Gabriele Parpiglia , lo zoologo Francesco Petretti e Madame Drusilla Foer.

I prossimi impegni televisivi di Tommaso Zorzi

Non solo radio: Tommaso Zorzi tornerà presto in televisione. Il 26enne è stato infatti scelto come giurato dell’edizione italiana di Drag Race. Lo show nato negli Stati Uniti verrà trasmesso da Real Time nella prossima stagione televisiva. Al centro dello spettacolo le strabilianti performance delle drag queen.

Tommaso Zorzi sarà affiancato dalla Drag Priscilla e dall’attrice Chiara Francini. Il vincitore del Grande Fratello Vip è stato fortemente voluto dal gruppo Discovery dopo le sue performance nella Casa più spiata d’Italia, dove si è messo in luce con il suo late show.

La sorella di Tommaso Zorzi diventa conduttrice

Debutto alla conduzione anche per Gaia Zorzi, sorella minore di Tommaso. La ragazza non sarà una concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip come si sussurrava tempo fa ma sarà al timone di GF Vip Party su Mediaset Play. Gaia commenterà la nuova edizione del reality show insieme all’ex gieffina Giulia Salemi.