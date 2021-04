Tommaso Zorzi conferma: il nuovo fidanzato è Lorenzo

By

Sì, Tommaso Zorzi sta vivendo una nuova relazione sentimentale. Dopo le foto del settimanale Chi, che hanno beccato il giovane conduttore accanto alla nuova fiamma, è arrivata la conferma implicita del diretto interessato. Durante la quarta puntata de Il Punto Z, il programma che conduce su Mediasetplay, Zorzi ha risposto ad una domanda personale fatta da uno dei suoi ospiti, Filippo Bisciglia.

Il volto di Temptation Island non ha nascosto di essere un fan di Tommaso Zorzi e di averlo seguito con interesse al Grande Fratello Vip. “Come va l’amore?”, ha chiesto Bisciglia, alludendo alle foto del 26enne accanto al nuovo fidanzato. “Bene, grazie”, ha replicato Tommy. Una risposta che vale più di mille parole: Zorzi sta vivendo una nuova storia d’amore, ricca di passione e trasporto.

Tommaso Zorzi fidanzato: chi è Lorenzo

Lorenzo, il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi, è un giovane rampollo della buona società torinese. È nato e cresciuto in Piemonte. Zorzi e il fidanzato Lorenzo si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune, come si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini.

A causa dei numerosi impegni dell’ex gieffino, però, la coppia è costretta a vedersi solo nei fine settimana. Al momento questo basta a Tommaso Zorzi che al Grande Fratello Vip non ha mai nascosto di aver sofferto molto in amore in passato.

Ad oggi non è chiaro quando sia effettivamente iniziata la liaison tra Zorzi e Lorenzo ma pare che vada avanti da qualche settimana. Prima messaggini e lunghe telefonate, poi i primi appuntamenti alla luce del sole. La nuova coppia è stata pizzicata dai paparazzi durante una passeggiata a Milano, città dove vive Tommaso.

Come fa sapere Chi Tommaso Zorzi e Lorenzo hanno molte passioni in comune: la moda, la musica, l’arte. Interessi che hanno spinto l’amica Didi a fare da cupido: la ragazza ha subito capito che i due potevano stare bene insieme e si è data da fare per organizzare un incontro.

E Gabriel Garko con il quale Zorzi è stato pizzicato qualche tempo fa? Nulla di vero: l’attore e Tommaso sono solo buoni amici. Il presente, e forse il futuro, porta il nome di Lorenzo…