Tommaso Zorzi, sabato 2 aprile, ha compiuto 27 anni e per l’occasione ha organizzato una sontuosa festa a tema anni 90 in cui si è vista una parata di vip. Super ospite della serata Ivana Spagna, che si è scatenata sul palco dando ritmo al party. Nel corso dei festeggiamenti, che si sono svolti in un locale di Milano, l’influencer ad un certo punto è crollato in lacrime, vinto dalla commozione. Il pianto è giunto nel momento del taglio della torta: in sottofondo le note dell’intramontabile “Your Simply The Best” di Tina Turner, con “Tommy” che con voce rotta ha ringraziato tutti coloro che hanno presenziato all’evento.

“Grazie, non ho scritto un discorso ma se siete in questa sala è perché appartenete a un pezzettino della mia vita e tutti insieme fate il puzzle della mia vita”. Così Zorzi che poco dopo è stato raggiunto sul palco da sua madre e dal fidanzato Tommaso Stanzani. Sono seguite altre lacrime per l’emozione.

Tantissimi i volti noti che hanno partecipato al compleanno: dalle influencer Aurora Ramazzotti e Chiara Biasi, fino a molti dei suoi ex compagni nella Casa del “Grande Fratello Vip”. A scatenarsi in danze e balli si sono visti Stefania Orlando, Francesco Oppini, Mariateresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò, Pierpaolo Petrelli, Cecilia Capriotti, Giulia Salemi, Sonia Lorenzin, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta.

Presente anche la stilista Elisabetta Franchi, oltreché una quota di volti di Amici di Maria De Filippi: a parte il già citato Tommaso Stanzani, ecco Leonardo La Macchia, Cosmary Fasanelli, Enula e Biondo.

Compleanno di Tommaso Zorzi: c’è Giulia De Lellis, Alba Parietti dà forfait

A godersi il party ci sono stati anche due ex volti noti di Uomini e Donne, oggi affermati influencer: Giulia De Lellis e Marco Cartasegna. Chi invece ha dato forfait è stata Alba Parietti. L’opinionista sui social, tramite un post su Instagram, ha spiegato di non aver potuto esserci. Nel farlo ha sottolineato, grazie anche alla diffusione di un video risalente a un anno fa in cui si vedono Oppini e Tommaso divertirsi, che l’amicizia tra i due continua ad essere coltivata.

“Questo video di un anno circa fa – ha scritto Alba Parietti -, mi ricorda un momento magico di un’amicizia meravigliosa che ancora oggi continua. Purtroppo stasera non sarò alla tua festa ma con il cuore sarò li . Auguri meraviglioso trasformista. Ti amo, poi ti odio, poi ti amo, perché sei tremendo ma unico”.