Tommaso Zorzi asfalta Salvo Veneziano: “Bifolco, omofobo e pure no vax”

È scontro tra Tommaso Zorzi e Salvo Veneziano. Quest’ultimo ha recentemente fatto un commento poco felice sulla nuova trasmissione condotta dall’influencer, “Drag Race Italia”. Il 26enne non si è risparmiato dallo scrivere un tweet in cui espone le parole di Veneziano e un messaggio privato che lui stesso ha inviato all’imprenditore 46enne, in cui lo definisce ignorante e omofobo.

Qualche giorno fa Salvo Veneziano, noto al pubblico per essersi classificato secondo nella prima edizione del GF nel 2000, ha criticato il nuovo programma condotto da Zorzi in onda dal 19 novembre su Discovery+. Si tratta di un reality basato sul format statunitense “RuPaul’s Drag Race” che vede sfidarsi otto drag queen. Veneziano, oggi imprenditore, ha pubblicato una storia Instagram in cui ha scritto “Bel programma…tutti vestiti a Carnevale”. La frase era condita con molte emoji raffiguranti faccine che vomitano.

Non si è fatta attendere la risposta di Tommaso Zorzi, conduttore dello show insieme a Chiara Francini e alla drag queen Priscilla. Il vincitore del GF Vip 5, attualmente innamoratissimo di Tommaso Stanzani, ha pubblicato tre immagini: la prima è uno screenshot della storia Instagram incriminata, la seconda è un commento dell’imprenditore che utilizza un epiteto omofobo, mentre la terza è uno screenshot di un messaggio Instagram che Zorzi ha voluto lasciare al 46enne siracusano. Il milanese lo ha apostrofato come “bifolco”, “ignorante”, “omofobo” e “no vax”.

Anche Priscilla, co-conduttrice di “Drag Race Italia”, ha risposto al siracusano via Instagram: “Il pizzaiolo ossigenato è in cerca di visibilità, nemmeno più la famiglia si ricorda chi è questo. Ridicolo, vuoi un po’ di attenzione? E noi gliela diamo allora”.

Salvo Veneziano ancora una volta sotto accusa

Il 46enne non è rimasto in silenzio, anzi. Ha pubblicato un’altra storia Instagram in cui ha scritto altri epiteti omofobi. Non è la prima volta che Salvo Veneziano, che dopo la partecipazione al GF ha aperto 17 pizzerie, si trova al centro di bufere mediatiche a causa delle sue parole.

L’imprenditore è stato negli anni ospite e opinionista di varie trasmissioni, tra cui “Ciao Darwin” e “Buona Domenica”. Nel 2020 il 46enne ha partecipato al GF Vip 4. Qui è stato espulso dopo pochissimi giorni dall’inizio del programma per aver pronunciato gravissime parole di stampo maschilista verso l’influencer spagnola Elisa de Panicis. Dopo qualche mese è tornato sull’occhio del ciclone peri suoi duri attacchi ad Alfonso Signorini, criticato per non aver provveduto ad espellere dal GF Vip 5 Francesco Oppini, che aveva fatto affermazioni violente contro Dayane Mello e Flavia Vento, come ha fatto con lui.

Durante la stessa edizione del programma Veneziano ha anche criticato i baci che Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli si sono scambiati all’interno della Casa per gioco, dicendo che la produzione del reality stesse “estremizzando le situazioni per cercare di far passare un messaggio di normalità a tutti i costi”.