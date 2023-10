Tommaso Zorzi al pronto soccorso per sospetta trombosi: come sta

Attimi di paura per Tommaso Zorzi: l’influencer ha raccontato di essere corso in ospedale a causa di un malore alla gamba

Attimi di paura per Tommazo Zorzi. Durante un viaggio a Bologna, l’influencer ha avvertito un forte dolore, rossore e rigonfiamento alla gamba, come mostrato in una foto condivisa sul suo profilo Instagram ieri sera, 6 ottobre, in cui lo si vedeva con la gamba bendata e sollevata all’interno di un ristornate. In realtà, erano diversi giorni che l’ex vippone lamentava un forte fastidio alla gamba. Il tutto sarebbe partito da un incidente durante la Milano Fashion Week, svoltasi nel capoluogo lombardo dal 19 al 25 settembre. Non si sa bene cosa sia accaduto, ma Tommaso ha raccontato di aver subito un’improvvisa caduta.

A seguito di ciò, ha messo a dura prova la sua gamba affrontando lunghe camminate prima a Milano e poi a Bologna, dove si è recato recentemente. Dopo tutti questi sforzi, il malore e il gonfiore non hanno fatto che aumentare e Zorzi ha finito per allarmarsi. Per questo, ieri, ha deciso di recarsi al pronto soccorso per capire una volta per tutte cosa stesse succedendo. Tommaso è entrato in ospedale per quella che appariva come una sospetta trombosi. “Sono entrato come sospetta trombosi, la serenità ve la lascio solo immaginare”, ha confessato l’influencer ai suo fan, ammettendo di aver provato dei momenti di forte paura ed apprensione.

Dopo alcuni controlli, si è scoperto quale fosse il vero problema: fortunatamente non si trattava di una trombosi, bensì di un’infezione. Zorzi è stato infine dimesso e adesso dovrà sottoporsi ad un antibiotico per curare l’infezione e stare meglio. Dopodiché, Tommaso ha condiviso una foto della sua gamba nello stato in cui si trovava appena entrato in ospedale, per far vedere il livello di gonfiore che aveva raggiunto.

I fan dell’influencer si erano molto allarmati nel vedere le storie condivise dal loro beniamino nella giornata di ieri e hanno aspettato per ore impazientemente notizie. Sono stati tantissimi i messaggi arrivatagli dai suoi seguaci, nonché i tweet che commentavano la vicenda su Twitter. Una volta tornato a casa, quindi, Zorzi ha subito voluto fare un video per rassicurarli e spiegare per bene la situazione. Fortunatamente, però, la cosa si è risolta per il meglio.