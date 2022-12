Quante se ne sono dette su Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi in questi mesi? Tante, forse troppe. E troppe se ne continuano a dire. Lo sport preferito di alcuni è attaccare Zorzi per aver ricominciato a vivere la sua vita da single dopo la fine della storia con Stanzani. E per attaccare Zorzi piace molto far notare che invece Stanzani è ben più calmo sui social. Il motivo dietro al silenzio social del ballerino però è un altro e ha poco a che fare, anzi non ha per niente a che fare con la fine della sua storia d’amore. Perché le storie possono cominciare e finire e non è detto che la vita dei protagonisti continuino a ruotare intorno a esse.

Super Guida Tv ha intervistato Tommaso Stanzani, che in questo periodo è impegnato con Viva Rai 2 insieme a Fiorello. Fa parte infatti del corpo di ballo che sveglia ogni mattina gli italiani con quello che si è già rivelato un grandissimo successo, ovvero Viva Rai 2. Non mancano soddisfazioni nella vita di Tommaso e chi lo ha seguito ad Amici non può che gioire per lui. Non a caso l’eliminazione del ballerino al Serale è considerata da molti una delle più ingiuste di sempre. Eppure il bellissimo legame tra il pubblico di Amici e Tommaso si è rotto in qualche modo.

Questo è il motivo dell’allontanamento dai social di Stanzani. Lo ha spiegato lui stesso senza troppi giri di parole. Ha scelto di prendere le distanze dalle critiche perché diventate troppo feroci. E per certi versi anche ingiustificate, rivolte per altro anche alla famiglia. Queste le sue parole:

“Quando sono uscito da Amici ero abbastanza benvoluto dal pubblico. Non ho capito poi cosa sia successo ma dopo qualcosa è cambiato. Ho iniziato a ricevere critiche anche molto forti che hanno riguardato non solo me ma anche la mia famiglia. Per questo motivo ho deciso di prendere le distanze dai social. Mi sono reso conto che quella non era la vita reale e siccome sono una persona molto sensibile alcune parole mi hanno fatto male”

Pian piano ha cambiato atteggiamento verso le critiche, oggi riesce anche a ridere di alcune che ritiene divertenti. E ne ride insieme a Martina Miliddi, anche lei ex ballerina di Amici e oggi ballerina di Viva Rai 2. Sono molto amici sin dai tempi del talent show e lo sono ancora oggi. Anche Martina è presa di mira sui social e insieme si confrontano sulle critiche che ricevono. “A volte ci siamo mandati gli insulti più divertenti che abbiamo ricevuto durante la settimana”, ha rivelato Tommaso.

A proposito di Fiorello, invece, il ballerino ha detto di trovarsi molto bene e che lui è molto divertente. Insomma, è felice anche perché fa quello che gli piace di più: ballare. Proprio a causa dei suoi impegni non riesce a seguire bene Amici quest’anno, ma fa il tifo per Maddalena Svevi. Pare che i due si conoscano, visto che Tommaso l’ha definita “la mia sorellina”. E ancora: “A prescindere dai risultati l’ho vista cambiata sia a livello umano che artistico. Mi auguro che rimanga dentro il più a lungo possibile perché se lo merita tanto”.