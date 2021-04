Tommaso Stanzani ha lasciato un grande vuoto nel pubblico e in casetta dopo essere uscito da Amici 2021. La sua eliminazione è considerata una delle più grandi ingiustizie del talent show, di quelle che si ricorderanno anche a distanza di anni. Che Tommaso meritasse di proseguire la gara lo sanno tutti, sia nel programma sia fuori, ma purtroppo qualcuno doveva andare a casa nella terza puntata. Se fosse stata Enula o se fosse stato Sangiovanni, il pubblico avrebbe urlato ugualmente allo scandalo: è per questo che in tanti attribuiscono la responsabilità alle professoresse Arisa e Lorella Cuccarini.

Sebbene la Cuccarini si sia difesa sui social scrivendo che è una gara e prima o poi tutti usciranno, da casa la pensano diversamente. Solo uno vincerà, anzi due ed è vero, ma il talento va preservato, premiato e non messo a rischio eliminazione solo perché “non è mai stato nominato prima”. Mandare al ballottaggio Enula, Sangiovanni e Tommaso è stata una scelta, non è stato un caso. Per questo il pubblico molto probabilmente non perdonerà mai la decisione delle due insegnanti. Ciò che è fatto è fatto, bisogna guardare avanti e, come ha detto Alessandra Celentano, Tommaso farà il ballerino. Dovrà studiare ancora tanto, ne è consapevole, ma il talento è fuori discussione.

Un talento artistico ma anche umano che è sotto gli occhi di tutti. Tommaso Stanzani di Amici ha conquistato tutti e a quanto pare ha conquistato anche Silvia Toffanin. Il Web è incredulo ma allo stesso tempo felice di questa notizia: Tommaso sarà ospite a Verissimo sabato. Una notizia inaspettata, perché se è vero che Silvia negli anni ha sempre dedicato spazio ai ragazzi di Amici è un evento più unico che raro vedere un eliminato ospite nella sua trasmissione. Un’intervista esclusiva solo a Tommaso, che arriverà in studio come un ospite qualsiasi, non sarà in collegamento dalla casetta. Come è successo negli anni con le squadre del Serale, per esempio.

“Un ballerino meraviglioso, un ragazzo dal cuore d’oro, uno dei protagonisti più amati di questa edizione di Amici”, così è stato annunciato sul profilo Instagram di Verissimo. Anche Tommaso ha ripreso la notizia sul suo profilo, aggiungendo: “Spero di avere come al solito il vostro supporto. Che emozione!”. Una gran bella soddisfazione per il ballerino, ma anche i fan sono felicissimi. Su Twitter sono tutti scatenati e in tanti hanno ringraziato la Toffanin e Verissimo. Ma sono tantissimi anche quelli che chiedono di invitare anche Leonardo Lamacchia, altro allievo amatissimo dal pubblico ed eliminato troppo presto.

TOMMY A VERISSIMO STO MORENDOOOO AIUTO,ALLA FACCIA DEI CLOWN CHE LO HA BUTTATO FUORI SENZA NESSUN RITEGNO #Amici20 — Federica.F*KN AROUND ERA????‍♂️ (@_FedericaHere_) April 7, 2021