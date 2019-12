Tommaso Paradiso su TheGiornalisti: “Divorzio duro ma la vita continua”

L’ex frontman dei TheGiornalisti parla della separazione a Che Tempo Che Fa

Tommaso Paradiso è in tour promozionale per il suo nuovo singolo, Non Avere Paura. È il primo lavoro da solista da quando i TheGiornalisti hanno annunciato la loro separazione lasciando i loro fan senza parole. Invitato a Che Tempo Che Fa, Paradiso è tornato a parlare di questo momento molto particolare per la sua carriera e la sua vita privata. Il cantante ha ammesso che un divorzio è stato di per sé duro ma nella vita di deve andare vanti senza crearsi troppi problemi. Nonostante tutto, le cose tra lui e gli ex componenti del gruppo sembrano andare meglio di prima. All’inizio della separazione, infatti, si percepiva una certa frustrazione tra gli ex componenti, visto che si sono lanciati diverse frecciatine sui social accusandosi a vicenda per la fine della loro carriera insieme.

Tommaso Paradiso: “Ogni divorzio è duro ma sono contento”

La separazione dei TheGiornalisti non è stata semplice e lineare. Dopo la pubblicazione del post in cui Tommaso Paradiso ha annunciato la chiusura del gruppo, si è percepito un certo astio tra di lui e gli ex componenti della band. Ora l’ex frontman torna a parlare di questo momento di svolta a Che Tempo Che Fa: “È stata dura, ogni divorzio è duro”. Il peggio però è passato: “Sono contento perché la vita continua”. E lo dimostra il fatto che il cantante sia già sul mercato con un nuovo singolo da solista e uno in uscita nel mese di gennaio intitolato Ma Lo Vuoi Capire.

Tommaso Paradiso ha fatto pace con gli ex TheGiornalisti?

A quanto pare tutta la negatività percepita nei primi attimi della separazione dei TheGiornalisti si è placata. Tommaso Paradiso, parlando dei suoi ex colleghi, lascia intendere che tra di loro sia tornato il sereno: “Anche per gli altri, stanno bene quindi siamo tutti felici”.