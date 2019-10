Tommaso Paradiso a Le Iene: le dichiarazioni su Marco Rissa e TheGiornalisti

Continua a far discutere l’addio di Tommaso Paradiso ai TheGiornalisti. Nicolò De Devitiis de Le Iene ha raggiunto il cantante e il chitarrista della band, Marco Rissa, per saperne di più. Nonostante i numerosi sfoghi su Instagram, infatti, i fan del gruppo hanno ancora dei dubbi riguardo questo scioglimento improvviso. Nel programma di Italia 1 Tommaso ha ribadito di non aver avuto nessun litigio con gli altri membri dei TheGiornalisti, ovvero Rissa e Marco Primavera, ma qualcosa non quadra. Soprattutto perché il chitarrista ha ammesso di non aver mai avuto un confronto dal vivo con il suo ex collega.

Tommaso Paradiso e TheGiornalisti si sono lasciati su WhatsApp

“Prima dell’annuncio su Instagram Tommaso ci ha mandato un vocale nella chat di gruppo che abbiamo su WhatsApp. Ci ha detto che voleva intraprendere la carriera da solista”, ha raccontato Marco Rissa a Le Iene. “Sono giù di morale, non mi aspettavo tutto questo. Ho chiesto di vederci ma niente. Aspetto che mi dica il vero motivo per il quale l’ha fatto anche se immagino che il motivo siano i soldi”, ha aggiunto il musicista. Tommaso Paradiso, intervistato da Nicolò De Devitiis in un secondo momento, ha invece ribadito: “Io e gli altri dei TheGiornalisti non abbiamo litigato”.

Tommaso Paradiso si difende dalle accuse dei TheGiornalisti

“Era una decisione che dovevamo prendere. Secondo me averlo fatto attraverso Instagram ha permesso una chiarezza tale che non ci potevano essere poi interpretazioni cioè quello che si è letto era la verità”, ha assicurato Tommaso Paradiso, che nei giorni scorsi ha lanciato il suo primo singolo da solista: Non avere paura.