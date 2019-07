Tommaso Paradiso lascia i The Giornalisti? Una strana novità

Tommaso Paradiso e i The Giornalisti: presto la rottura? L’indizio

Non tira una buona aria tra Tommaso Paradiso e la sua band. Questo è quello che sembra presumere il nuovo numero del settimanale Chi. La nota rivista regala ai suoi lettori una chicca di gossip non indifferente. Il frontman della nota band di Roma pare sia pronto a prendere una strada diversa da quella percorsa fin’ora. In ogni caso, al momento, il gruppo musicale continua a gioire insieme del successo riscosso con il nuovo singolo ‘Maradona y Pelé’, divenuto in poche settimane una delle hit di questa estate. Ma qual è il motivo principale dei dissapori nati tra Paradiso e i suoi colleghi e compagni?!

The Giornalisti, Tommaso Paradiso lascia la band? L’indiscrezione

Sulle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini leggiamo che ad aver causato problemi alla band sia la scelta del frontman di cambiare etichetta discografica. A quanto pare, non tutti i componenti dei The Giornalisti erano d’accordo con la decisione presa in primis da Tommaso Paradiso. Tutto ciò porterà alla rottura definitiva?! Inutile dire che se ciò accadrà, sarà un brutto colpo per i milioni d fan che in questi ultimissimi anni sono riusciti ad accalappiarsi. Al momento, però, tutto tace. Ovviamente speriamo si tratti di sole voci di corridoio o, perché no, di qualcosa che sarà possibile risolvere senza alcuna divisione.

Tommaso Paradiso e i The Giornalisti: estate di grande successo

E se gli altri parlano di una possibile rottura tra Paradiso e il resto della band, loro continuano a godersi a pieno il successo di ‘Maradona Y Pelé’. Nelle ultime settimane, il singolo è divenuto un vero e proprio tormentone. Sulle spiagge d’Italia non c’è persona che non balli e canti sulle note del loro nuovissimo brano. Intanto, Tommaso fa parlare di sé anche a causa della sua relazione d’amore con la fidanzata Carolina.