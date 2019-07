Tommaso Paradiso e Carolina, spunta un retroscena sulla coppia: “Un segreto”

Tommaso Paradiso fidanzato con Carolina, le ultime news sul cantante dei Thegiornalisti

Tommaso Paradiso è fidanzato con Carolina, come i fan e gli appassionati di gossip sapranno benissimo, ma oggi è spuntato un retroscena. Il cantante ha rilasciato un’intervista al settimanale Grazia questa settimana e ha parlato della sua vita, del successo che sta avendo con i Thegiornalisti e altre curiosità, per esempio su Calcutta. Non ha accennato alla sua vita sentimentale, forse perché la telefonata si è interrotta e la giornalista non è riuscita più a mettersi in contatto con lui, si legge sull’ultimo numero in edicola della rivista. Forse per questo, però, la stessa giornalista ha deciso di rivelare un retroscena su Tommaso e la sua fidanzata Carolina.

Tommaso Paradiso e la fidanzata Carolina, spunta un retroscena sul loro amore

“Alla fine della nostra prima intervista mi aveva confidato un segreto”, così ha esordito la giornalista di Grazia nel suo racconto. Tommaso aveva infatti parlato di una ragazza che gli piaceva molto e che stava corteggiando, “come un pazzo”. Peccato che la ragazza in questione gli avesse dato un due di picche. Possiamo immaginare la delusione ricevuta dopo un suo gesto. Lui le aveva regalato due biglietti per assistere al suo primo concerto, ma Carolina non è andata. Probabilmente lei era fidanzata in quel periodo. In quella occasione, il cantante aveva chiesto alla giornalista di non aggiungere questi dettagli sulla sua vita sentimentale all’intervista. E lei non lo fece. Oggi però ha rivelato: “Dopo pochi mesi quella ragazza diventò la sua fidanzata, Carolina, con cui oggi condivide tutto”. Insomma è riuscito a conquistarla, alla fine!

Tommaso Paradiso e Carolina, come si sono conosciuti

Tommaso Paradiso e Carolina sono fidanzati da circa un paio d’anni, si sono conosciuti a una partita di calcio e da quel momento il cantante ha perso la testa per lei. La loro prima uscita pubblica risale ad agosto di due anni fa in occasione della 74esima Mostra del cinema di Venezia. Oggi sono uniti e innamorati e chissà magari stanno iniziando a pensare di mettere su famiglia insieme…