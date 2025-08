Tommaso Franchi, sfogo dopo il Grande Fratello: “Meno male che ho un lavoro”

Nessuna svolta importante nella vita di Tommaso Franchi dopo il Grande Fratello, se non quella legata a Mariavittoria Minghetti. L’ex gieffino, rispondendo a dei commenti sui social network, si è lasciato andare a uno sfogo. In particolare, l’idraulico ha parlato di opportunità che non sono mai arrivate, sebbene sia stato esposto sotto le luci dei riflettori di Mediaset per ben sei mesi. Questo messaggio è stato da lui condiviso per replicare ad alcuni attacchi.

In questo giorni, è finito al centro delle notizie di gossip per via di una foto che ha condiviso, che ha fatto discutere un po’. In particolare, a detta di molti, quello scatto dimostrerebbe che Tommaso ha fatto dei ritocchi sul volto, come ad esempio al naso. Tale ipotesi è nata soprattutto perché la sua fidanzata Mariavittoria è un medico estetico. Ma ecco che proprio la Minghetti ha prontamente smentito, facendo presente che Franchi non ha effettuato alcun cambiamento sul volto.

Proprio mentre stava accadendo ciò, sono arrivate nuove accuse a Tommaso dopo il Grande Fratello. Gli hater l’hanno accusato di sfruttare i social per fare notizia e guadagnarci qualcosa. Lo stesso Franchi ci ha tenuto a smentire, sfogandosi sul fatto che in realtà dopo l’esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia non si è ritrovato di fronte a grandi opportunità lavorative. Anzi, l’ex gieffino ringrazia che, ancora prima di entrare nel reality show condotto da Alfonso Signorini, aveva già un lavoro.

“Giornalisti, Riviste…ma quale attivismo sui social scusate? Menomale che ho un mestiere tra le mani e ho incontrato Mavi, perché in più di 6 mesi che sono stato in quel posto lei è l’unica parantesi positiva. Nessuna agenzia, Nessun tipo di contratto. Nessuna sponsorizzazione. Nessun Brand. Risparmiatevi commenti come il mio attivismo sui social, inesistente, e per favore lasciatemi vivere la mia vita da ragazzo qualunque con la persona che amo”

In questo modo, Tommaso ha fatto anche un’importante dedica a Mariateresa, con la quale è nata una bellissima relazione nella Casa. La Minghetti ha subito dato il suo appoggio al fidanzato, rispondendo così allo sfogo: “E tu la mia mia unica parentesi positiva fuori da tutto questo”. Entrambi sembra che non abbiano ottenuto dei risultati positivi a livello di visibilità. Allo stesso tempo, però, appaiono comunque felici e sereni dell’epilogo, visto che quella esperienza ha regalato loro la possibilità di conoscersi.

La loro relazione è iniziata in modo turbolento, con la Minghetti dubbiosa sul da farsi. In poco tempo, Mariavittoria ha avuto le sue conferme e non si è più staccata da Tommaso, dando vita a una love story per nulla incentrata su atteggiamenti volti a ottenere visibilità.