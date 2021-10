Tommaso Eletti senza freni: “Aspetto Soleil fuori. UeD? Solo se mi pagano”

Tommaso Eletti a ruota libera: il 21enne, fresco di eliminazione al Grande Fratello Vip e di partecipazione turbolentissima a Temptation Island, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Super Guida Tv. Tanta la carne messa sul fuoco: la situazione con l’ex Valentina Nulli Augusti, la candidatura a prendere parte alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, il debole per Soleil Sorge e la curiosa presa di posizione su Uomini e Donne circa un suo coinvolgimento come tronista. A scanso di equivoci non è pervenuta alcuna proposta al ragazzo da parte di Maria De Filippi. Ciò detto, Eletti ha dichiarato che, laddove lo volessero nel dating show, lo dovrebbero pagare molto, spiegando poi i motivi di siffatto suo pensiero.

Si inizia dall’esperienza più recente, quella al GF Vip. Il percorso di Tommaso è durato pochi giorni, il pubblico lo ha spedito in fretta fuori dalla dimora di Cinecittà. “Mi aspettavo di essere eliminato – ragiona Eletti – perché fuori c’è molta gente che è invidiosa e che mi odia. Molti sono rimasti fermi all’esperienza di “Temptation Island”. Con Francesca sapevo che sarei uscita sicuro mentre con Davide forse ero sicuro di potermi salvare. C’era qualcosa però che mi diceva che sarebbe toccato a me. I tanti haters che ho mi hanno buttato fuori”.

Si passa a parlare dell’ex Valentina. Tommaso sostiene nuovamente che la donna è alla “ricerca della visibilità” e che gli attacchi che gli ha fatto e che ha rivolto ad altri gieffini sarebbero frutto di una strategia per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Nel reality c’è del tenero tra Lulù e Bortuzzo. Eletti conosce Lucrezia fin dai tempi della scuola: “Lei è una mia amica da tanto tempo ed è una ragazza sensibile e si affeziona molto alle persone. Credo che ci sia qualcosa tra loro. Ho parlato anche con Manuel e ho capito subito che era un ragazzo sincero. Vedremo come si evolverà la situazione”.

E Soleil? Cosa c’è di vero su una eventuale infatuazione che lo stesso Tommaso dice essere reciproca con l’italo-americana? “Lei è una bellissima ragazza, intelligente, carismatica, dolce ma anche prepotente”, riflette il 21enne che aggiunge di essersi trovato molto bene con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Ho percepito che gli stavo simpatico e che gli stavo a cuore. Si era affezionata a me”, spiega, auspicando che in futuro la conoscenza con la ragazza possa avere uno sviluppo: “Poi se quando uscirà dovesse nascere qualcosa ne sarei solo che contento. Non mi faccio troppe illusioni. Non so se sono il suo tipo ma su molte cose siamo simili. Quando ho lasciato la casa, lei ci è rimasta molto male”.

Si giunge al capitolo relativo alle voci che qualche settimana fa avrebbero voluto Eletti tra i papabili tronisti della nuova stagione di UeD. Il ragazzo si affretta a raccontare che non ha mai ricevuto alcuna proposta dal programma di Maria De Filippi. Non solo: specifica che piuttosto che prendere parte al dating show, punterebbe all’Isola dei Famosi, ritenendola una trasmissione più nelle sue corde. Anche perché, dice di non avere alcuna necessità di andare in un “programma” per trovarsi “una ragazza”. “Se mi dovessero chiamare per andare a “Uomini e Donne” ci andrei solo se mi pagassero bene”, chiosa.