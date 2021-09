GF VIP: Bruganelli all’attacco su Eletti, la reazione della Nulli

La fidanzata di Tommaso contro l’opinionista per le sue pesanti affermazioni in diretta al GF Vip

Ieri sera, 21 settembre, in occasione della terza puntata del Grande Fratello VIP, i telespettatori hanno assistito ad un duro attacco di Sonia Bruganelli ai danni di Tommaso Eletti. Quando quest’ultimo ha tenuto a ringraziare la sua ex fidanzata, Valentina Nulli, per averlo aiutato ad ottenere la Maturità, l’opinionista è infatti subito partita all’attacco.

La Bruganelli ha rivangato nel tanto chiacchierato tema della differenza d’età fra i due, un argomento del quale probabilmente i due non ne possono più di sentir parlare. A riguardo, la moglie di Paolo Bonolis ha commentato:

Secondo me non solo stai cambiando, ma credo che tutto quello che hai vissuto non sia stata neanche tutta colpa tua, perché una donna di 40 anni avrebbe dovuto rendersi conto, secondo me, anche del pericolo che potevi trovare in una situazione come quella del reality che hai vissuto. Per cui forse avrebbe dovuto tutelarti un po’ di più, magari facendoti aiutare da uno psicologo, ma non certo in un reality dove tu hai potuto solo dare il peggio di te.

Parole sicuramente molto dure, che hanno immediatamente scatenato la reazione della donna presa in causa. Su Instagram Stories, Valentina Nulli ha dunque pubblicato una Stories (taggando la Bruganelli e la trasmissione) controbattendo alle accuse. Qui sotto le sue parole:

A volte quando sento certe persone parlare e affermare determinate cose mi chiedo se siano frutto di riflessione o si apra solo bocca per sentenziare senza discernimento.

Fra l’altro, lo stesso Tommaso Eletti si è dimostrato d’accordo con le parole della Bruganelli e le ha risposto “Non potevo risolvere il mio problema lì dentro”. A questo punto sarebbe molto interessante poter vedere uno scontro in diretta (e non soltanto via social) fra l’opinionista del GF Vip e l’ex concorrente di Temptation Island, con Eletti a fare da paciere. Siamo sicuri che potrebbero venirne fuori scintille.

La storia di Tommaso Eletti e Valentina Nulli a Temptation Island

Il rapporto fra Eletti e la Nulli è stato in assoluto quello più chiacchierato dell’ultima edizione dello show di Canale 5. Al di là del gap generazionale, a generare sconcerto nel pubblico erano stati gli atteggiamenti possessivi e decisamente sopra le righe del ragazzo. La partecipazione di quest’ultimo al GF Vip, proprio per il suo comportamento, ha scatenato non poche polemiche nei confronti della trasmissione.

Tommaso Eletti e la Nulli, ormai, non sono più una coppia. Al loro rapporto i due hanno scritto definitivamente la parola fine dopo un falò di confronto anticipato a Temptation Island. Eletti ha anche cercato di riconquistare la sua ex, nelle scorse settimane, senza successo. La Nulli, nel frattempo, ha espresso dei dubbi sulla partecipazione di Tommaso al reality. “Prima o poi qualcuno dovrà fare i conti con se stesso” aveva scritto Valentina, rispondendo in modo sibillino ad una domanda ricevuta dai follower sui social.