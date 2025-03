Tommaso contro gli autori del Grande Fratello: “Non siamo passati per come siamo”

Tommaso Franchi è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello a due puntate dalla finale e ora Maria Vittoria, la ragazza con cui ha iniziato una relazione nel programma, è rimasta nella casa. La loro separazione non è stata semplice, infatti lui la sta aspettando con impazienza e pronto a cominciare la loro vita in coppia. Però le cose non sono sempre state facili per loro e Tommaso se n’è accorto una volta uscito dalla casa, infatti ha ringraziato i loro fan con un commento che non è passato inosservato: “Non importa se non ci hanno mai fatto passare per quello che siamo, in sei mesi ce ne siamo fatti una ragione, sono contento invece che i fan ci abbiano vissuto realmente, questa è la cosa importante, come passi per il programma e in puntata passa in secondo, in terzo o in quarto piano“.

Una stoccata agli autori che non è passata inosservata, soprattutto dopo il modo in cui Tommaso ha cancellato dai social tutte le foto che ricordano la sua esperienza e ha addirittura preso la decisione di smettere di seguire su Instagram Alfonso Signorini che gli ha concesso una esperienza così importante.

Tommaso Franchi difende il suo rapporto con Maria Vittoria

Da quando Tommaso è stato eliminato dalla casa più spiata d’Italia, le polemiche sono state praticamente all’ordine del giorno. Nonostante questo ha trovato il modo di farsi sentire, mandando un aereo a Maria Vittoria e parlandole in puntata, raccontandole tutto quello che è successo durante la settimana che hanno trascorso separati dopo la sua improvvisa eliminazione dalla casa più spiata d’Italia.

Durante questa esperienza i due sono stati fortemente criticati e il loro rapporto molte volte è stato definito tossico, in modo particolare da chi ha avuto modo di notare la forte gelosia di Tommaso nei confronti della ragazza con cui ha condiviso questo percorso nella casa del Grande Fratello. Adesso bisogna aspettare per capire come sarà la loro relazione fuori dalla casa: i loro fan si augurano ovviamente che possa durare il più a lungo possibile e che possano trovare il modo di essere felici nonostante le loro tante incomprensioni e i modi diversi di vedere la vita.