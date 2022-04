La vendetta è un piatto che va servito freddo. E a quanto pare Tomaso Trussardi lo sa bene. Poco dopo l’annuncio della separazione da Michelle Hunziker, l’imprenditore bergamasco si era tolto dei sassolini, anzi dei macigni dalle scarpe, tuonando contro Eros Ramazzotti. In un’intervista al Corriere della Sera, senza se e senza ma, disse che “avrebbe potuto esserci di più” quando Michelle Hunziker aveva avuto bisogno di lui in passato, per poi chiosare: “Ognuno stia al proprio posto”. Qualche settimana dopo il cantante romano sbarcava nello show Michelle Impossible, innanzi a milioni di spettatori su Canale Cinque, baciando la svizzera. “Siamo solo amici”, chiosarono i due per placare il gossip. Ok, solo amici, non ci piove (anche perché pare che la Hunziker già frequentava Giovanni Angiolini). Il punto però fu un altro: essendo fresco di fine matrimonio, è possibile che a Trussardi quel bacio tra Michelle ed Eros in mondovisione sia andato di traverso. E qui si arriva alla “vendetta” e a Marica Pellegrinelli.

Mercoledì 6 aprile, Tomaso ha compiuto 39 anni. In primis c’è da rilevare che, almeno sui social, la Hunziker non si è fatta viva per gli auguri. Strano, visto che solitamente è molto attiva sui suoi profili. E ancor più strano è che ciò è accaduto alla luce del fatto che poche settimane fa fu lei a spegnere le candeline e Trussardi le riservò delle dolcezze pubbliche (“Tanti auguri ad una donna fantastica”). “Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi si è dimenticato”, ha chiosato l’imprenditore a fine giornata. In molti hanno pensato che la sottolineatura “anche a chi si è dimenticato” abbia avuto una destinataria ben precisa, ossia la Hunziker. Chissà se è davvero così… E Marica Pellegrinelli? Cosa c’entra in tutto questo l’ex moglie di Eros Ramazzotti?

Nella serata del 6 aprile, a sorpresa, Tomaso e Marica, tra le loro Stories Instagram, hanno fatto campeggiare uno scatto in cui li si vede assieme, simpaticamente abbracciati. Nulla di malizioso, Trussardi e Pellegrinelli erano insieme per una serata di beneficenza per lo Ieo, l’Istituto Europeo di Oncologia. Dunque nessuna cena romantica. “L’è mia ero”, ha scritto Tomaso sotto al post. “Ma del bù?”, il commento della modella. Traduzione dal dialetto bergamasco (entrambi sono nati a Bergamo): “Non è vero”; “Ma davvero?”.

La questione, però, è un’altra: Tomaso, dopo tutto quello che c’è stato in questi mesi (rottura con l’ex moglie e attriti con Ramazzotti), pare si sia voluto prendere una spassosa vendetta. Nientepopodimeno che con l’ex di Eros. Il gioco delle coppie è servito!