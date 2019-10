Trussardi, gesto social in diretta per Michelle Hunziker. Retroscena consigli

Tomaso Trussardi, il gesto social in diretta per Michelle Hunziker impegnata ad Amici Celebrities e il retroscena sui consigli dati alla moglie

Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi non l’abbandona mai, nemmeno quando è in diretta. Eh sì, perché l’imprenditore bergamasco, pure stasera che la moglie è impegnata nella conduzione di Amici Celebrities, ha pensato di farle sentire la sua vicinanza rendendosi protagonista di un tenero gesto social. Una bella foto della sua Michelle, con tanto di cuoricino. Insomma, Tomaso c’è. E c’è talmente tanto che di recente la presentatrice di origini svizzere ha confessato che dopo le critiche ricevute per il suo subentro nel talent di Canale 5 (ha raccolto il testimone da Maria De Filippi nella terza puntata) il coniuge ha avuto un ruolo chiave, che le ha permesso di affrontare con la calma dei forti il momento spinoso.

Le notti insonni di Michelle e le dritte di Tomaso Trussardi

Pochi giorni fa, Michelle si è confidata al magazine Gente, parlando della sua avventura ad Amici Celebrities e non nascondendo che le critiche ricevute per la sua conduzione l’hanno toccata. Il settimanale ha narrato che la Hunziker è arrivata addirittura a dormire “tre ore per notte. E a tenerla sveglia non sono state le due piccole figlie” ma “i pensieri”. Pensieri relativi ai troppi mugugni che l’hanno raggiunta. E per superare il momento ecco che è stata fondamentale la ‘spalla’ del marito. “C’è sempre stato un dialogo profondo e costruttivo”, ha dichiarato la Hunziker, “Mi confronto con lui su tutto…”

Tomaso, i consigli per Michelle e la “sindrome del 30 e lode”

“E anche in questo caso Tomaso mi ha dato un consiglio giusto, da imprenditore, non da marito”, ha proseguito Michelle riferendosi alle critiche da cui è stata ‘pizzicata’. “Mi ha detto: ‘Se sei abituata a prendere voti alti, hai la sindrome del 30 e lode, e qunado prendi solo 30 ti abbatti. Guarda i risultati: 2,7 milioni di telespettatori non sono così male’. Ha ragione!”, ha concluso.