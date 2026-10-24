Tomaso Trussardi mai nominato da Michelle Hunziker, “sta superando i suoi demoni”: cosa è emerso

Non è passato inosservato che nelle ultime interviste Michelle Hunziker parla apertamente delle sue figlie, del suo primo ex marito Eros Ramazzotti e dell’attuale compagno Giulio Berruti, ma non nomina mai Tomaso Trussardi, con il quale è stata sposata dal 2014 al 2022. L’imprenditore bergamasco è anche sparito da tempo dai social e non compare più da nessuna parte, un fatto che ha spinto molti a chiedersi che fine abbia fatto. A fare in parte chiarezza sulla vicenda ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia.

Tomaso Trussardi, le rivelazioni di Parpiglia: “Sta superando i suoi demoni”

Parpiglia ha aperto il box domande su Instagram e ha soddisfatto alcune curiosità degli utenti. Qualcuno gli ha domandato se avesse notizie di Trussardi. Il giornalista ha dato la seguente risposta: “Sta superando i suoi demoni, gli auguro il meglio”. Parole che spingono a pensare che l’ex marito di Michelle Hunziker stia vivendo un momento personale di difficoltà. Nessun altro dettaglio è stato rivelato.

Il silenzio tombale di Michelle Hunziker sull’ex marito Tomaso Trussardi

Da notare inoltre il termine usato da Parpiglia, ossia “demoni”: Tomaso starebbe quindi combattendo con alcune sue fragilità, sempre ammesso e non concesso che quanto esternato dal giornalista calabrese corrisponda al vero. Si è portati a pensare che non si sia davanti a un’indiscrezione campata in aria proprio dal già citato atteggiamento della Hunziker. È alquanto particolare che continui a rimarcare di aver recuperato un legame fatto di profonda stima e affetto con Eros Ramazzotti, senza invece mai spiaccicare una parola sul secondo ex coniuge.

Da segnalare inoltre che quando Hunziker e Trussardi dichiararono pubblicamente di essersi separati, diffusero un comunicato stampa in cui assicurarono che avrebbero proseguito con amore e amicizia il percorso di crescita delle loro figlie Sole e Celeste. Dopo quella nota, né lui né lei hanno più parlato della rottura, tantomeno del legame attuale che c’è tra loro. Non è infatti chiaro se i loro rapporti siano distesi oppure se si sia creata qualche crepa. Non si sa nemmeno se Trussardi abbia una nuova compagna oppure no. Tutto tace.