Michelle Hunziker a Verissimo innamorata pazza di Giulio Berruti, Tomaso Trussardi ‘innominabile’

Michelle Hunziker ha fatto tappa a Verissimo dall’amica e collega Silvia Toffanin, parlando apertamente del forte sentimento provato per Giulio Berruti, con il quale fa coppia da diversi mesi. I due, dopo essere usciti allo scoperto, appaiono sempre più spesso insieme pubblicamente. Non disdegnano nemmeno le dediche zuccherose sui social. La conduttrice svizzera, dopo la fine del suo secondo matrimonio, quello con Tomaso Trussardi, che non nomina mai, si è quindi ri-innamorata perdutamente.

Verissimo, Michelle Hunziker pazza di Giulio Berruti: Tomaso Trussardi ‘innominabile’

“Sono terrorizzata di condividere questa felicità. Meglio viverla. Temo che possa essere inquinata da fuori, anche se in realtà non è così. Mi sento felice, realizzata e protetta da quell’omone che è alto quasi due metri”, ha dichiarato visibilmente emozionata.

“Dell’amore – ha riflettuto – la sola cosa che ho capito è che le esperienze vanno vissute. Alla fine tutti dobbiamo fare un cammino per capire determinate cose. A me c’è voluto tanto per comprendere quel che desidero e quel che non voglio. Io e Giulio ci siamo scelti perché vogliamo vivere cose belle e vogliamo vivere un amore senza sofferenze”.

“Ho sofferto abbastanza, ma se mi guardo indietro va bene tutto. Si impara”, ha aggiunto Hunziker, che non ha mai citato ‘l’innominabile’ Tomaso Trussardi. Silvia Toffanin si è guardata bene dal farle domande sull’imprenditore bergamasco. Strano, visto che spesso durante le interviste chiede curiosità sugli ex. Non è chiaro in che rapporti siano oggi la conduttrice e Tomaso.

Hunziker: “Io ed Eros Ramazzotti orgogliosi di Aurora”

La scorsa estate Aurora Ramazzotti si è sposata con Goffredo Cerza. La coppia ha un figlio, il piccolo Cesare. “Il mio cuore di mamma sa che Aurora è in un momento di grande realizzazione personale – ha spiegato Hunziker – Poi Goffredo, a cui voglio tantissimo bene, ha un’eccezionale intelligenza emotiva. Al matrimonio Eros e io eravamo due genitori orgogliosi e due nonni felici. Aurora poi è una mamma straordinaria”.

Infine ha parlato delle figlie avute da Trussardi, Sole e Celeste, 13 e 11 anni. “Loro hanno soltanto 17 mesi di differenza. Sono in quell’età in cui non mi vogliono, che si vogliono affrancare, ma devono essere seguite. E io ci sono sempre. Tra l’altro non mi guardano in Tv. Un po’ è colpa mia. Sai che sono svizzera. Loro vanno a letto alle 21.30 e quindi le prime serate non le vedono”. Anche in questo caso nessun riferimento a Tomaso Trussardi. Un assordante silenzio di tomba.