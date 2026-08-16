Michelle Hunziker, Ferragosto di fuoco con Giulio Berruti: la furbata contro gli hater

Michelle Hunziker e Giulio Berruti sempre più innamorati. A Ferragosto la conduttrice svizzera ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto affettuoso in cui la si vede in Costa Smeralda abbracciare in spiaggia il compagno. I due stanno trascorrendo dei giorni di relax in uno dei posti più esclusivi della Sardegna. Sulla loro relazione, come direbbe Pupo, non c’è nemmeno una nuvola. D’altra parte, è da settimane che si è compreso che la conduttrice e il modello fanno sul serio: dopo le prime paparazzate che hanno svelato il loro legame speciale, hanno iniziato a mostrarsi pubblicamente senza remore. Anche perché non hanno nulla da nascondere e niente di cui vergognarsi. Nonostante ciò, Michelle ha preso degli accorgimenti per evitare di avere a che fare con gli hater sui social.

Michelle Hunziker felice con Giulio Berruti: hater disinnescati

Hunziker, quando divulga contenuti sul suo account Instagram, quasi mai toglie l’opzione dei commenti. Per quanto riguarda lo scatto d’amore di Ferragosto con Berruti, ha invece pensato a una saggia furbata: la foto è visibile a tutti, si possono piazzare like, ma non si possono lasciare commenti. Una precauzione che quasi certamente è stata presa per non dare la possibilità agli odiatori della rete di scrivere sciocchezze. Michelle ne sa una più del diavolo, viene da dire.

Hunziker e Berruti: un legame con radici solide

La 49enne, dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi nel 2022, è stata braccata dal gossip a più riprese. Ha avuto un flirt con il medico ed ex gieffino Giovanni Angiolini e con il manager Nino Tronchetti Provera. Con entrambi, però, ha preferito non ufficializzare i legami.

Discorso diverso con Berruti, con il quale non ha problemi a mostrarsi unita: ed è proprio per questo che si è compreso che il rapporto con il modello sembra avere radici più solide rispetto a quelli appena menzionati. Tra l’altro, anche lui non è per nulla sconosciuto alla cronaca rosa del Bel Paese che gli è stata alle calcagna per anni per via della lunga love story con l’ex ministra Maria Elena Boschi.