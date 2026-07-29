Michelle Hunziker e il caso del clamoroso annuncio: “Mi sposo con Giulio Berruti”

Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono sempre più affiatati e complici. Addirittura, nelle scorse ore, il settimanale Diva e Donna ha riferito che i due sarebbero intenzionati a sposarsi. Era da tempo che la conduttrice non si mostrava così innamorata di un uomo. Dopo la fine del suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi, ha vissuto alcune relazioni, mantenendo però sempre un profilo basso ed evitando di uscire allo scoperto. Un atteggiamento mantenuto sia con Giovanni Angiolini sia con Nino Tronchetti Provera. Con Berruti, invece, è diverso: la 49enne ha iniziato ad apparire con lui pubblicamente e anche sui social. Insomma, non si nasconde a differenza dei legami appena citati. Il rapporto sembra ben avviato e solido. Ed ora è spuntata persino la voce relativa al possibile matrimonio.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti sarebbero intenzionati a sposarsi

“Dopo le nozze della figlia Aurora, Michelle Hunziker fa un clamoroso annuncio: “Mi sposo anche io. Giulio è l’amore vero””. Questo è ciò che si legge sul magazine Diva e Donna, che ha attribuito alla conduttrice svizzera la dichiarazione sulle presunte nozze. Quel che è certo è che con Berruti sta vivendo emozioni che non provava da tempo. E un’altra cosa certa è che Michelle è una donna che, quando c’è da prendere una decisione, non ha alcun problema a fare le proprie scelte. Anche in amore.

Non resta ora che attendere e capire se davvero ci sia la volontà da parte dei due piccioncini di convolare a nozze. Per Hunziker sarebbero le terze, dopo quelle con il cantante Eros Ramazzotti e l’imprenditore Tomaso Trussardi. Per l’attore le prime. Ha alle spalle diverse relazioni importanti con donne famose che, però, non sono mai culminate con i fiori d’arancio. Potrebbe essere questa la volta buona.

Michelle Hunziker e la serenità ritrovata

Hunziker sta vivendo un periodo sereno. Dopo le difficoltà della separazione con Trussardi, si è aggrappata ai suoi punti fermi: le figlie, gli amici, la famiglia d’origine, il suo lavoro e il rapporto ritrovato con Eros Ramazzotti (oggi i due si considerano ‘fratelli’). Una volta trovata stabilità, ecco che è arrivata la ciliegina sulla torta. Una ciliegina chiamata Giulio Berruti.