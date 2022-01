Tomaso Trussardi, gossip rovente: ora parla la nipote di Elisabetta Franchi

Tomaso Trussardi, come era prevedibile, dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Michelle Hunziker, si è ritrovato braccato dal rovente gossip. A mettere benzina sul fuoco, mercoledì scorso, ci ha pensato Chi Magazine, che ha pubblicato delle paparazzate in cui si vede l’imprenditore bergamasco a Cortina, sulla neve, in compagnia di una bionda: trattasi di Naomi Michelini, la nipote della stilista Elisabetta Franchi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini non ha parlato di relazione, ma ha comunque strizzato l’occhio a un presunto risvolto sentimentale della faccenda. A distanza di qualche giorno ha preso parola proprio Noemi, che, raggiunta dalla testata Fanpage.it, ha spiegato quali sono realmente i rapporti tra lei e l’uomo d’affari lombardo.

In primis, Noemi ha sottolineato che con Tomaso Trussardi non ha alcun legame sentimentale e che non c’è stato nemmeno un flirt. Tutta la vicenda scatenata dalla rivista Chi è stata bollata dalla donna come una fake news. “Ovviamente è tutta una bufala”, ha tuonato la Michelini. La donna non si capacita nemmeno del fatto di come il suo nome sia potuto essere stato accostato a quello dell’ex marito di Michelle Hunziker.

“Non capisco neanche come abbiano potuto collegare il mio nome con quello di Tomaso Trussardi, visto che io non lo conosco nemmeno poi così bene“, ha evidenziato Naomi, che lavora da anni per l’azienda di famiglia, al fianco della zia Elisabetta Franchi. “Io – ha aggiunto – sono probabilmente la persona più vicina a lei. Lavoriamo insieme ogni giorno. Hanno visto una ragazza bionda e così hanno montato ad hoc questa storia piuttosto interessante“. Eh sì, perché a Cortina, oltre a Tomaso, c’era pure la Franchi, che con il bergamasco condivide una amicizia da anni. Insomma, Trussardi e Naomi erano in compagnia, non sono stati pizzicati soli soletti in atteggiamenti intimi.

Naomi ha ribadito una volta di più che con l’imprenditore non ha avuto alcun rapporto amoroso, anche perché lo conosce a malapena. “Ma non c’è assolutamente nulla – ha rimarcato -, la verità è che io non ho alcun rapporto con Tomaso, non l’ho mai frequentato personalmente“. Quel che invece è sicuro è che Tomaso e la Franchi sono amici di vecchia data, ancor da prima che il bergamasco annunciasse la fine del suo matrimonio

“Tomaso è molto amico di mia zia e nell’ultimo periodo passa molto tempo insieme alla mia famiglia, vanno tutti i weekend a Cortina. L’amicizia con Elisabetta Franchi va avanti già da molto prima della notizia della separazione”.

Trussardi contro Eros Ramazzotti: “Ci ha mancato di rispetto”

Nelle scorse ore ha parlato anche Trussardi, intervistato dal Corriere della Sera. L’imprenditore si è scagliato contro Eros Ramazzotti, primo marito di Michelle Hunziker. Nella fattispecie lo ha invitato a “stare al suo posto” e ha sostenuto che in passato l’artista romano ha mancato di rispetto alla sua famiglia, avendo pronunciato una battutaccia in tv mentre era ospite del duo comico formato da Pio e Amedeo.