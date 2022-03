Tomaso Trussardi e Ferragni : “Nei salotti milanesi s’è notato il legame e…”

Che legame c’è tra Tomaso Trussardi e Chiara Ferragni? Il magazine Oggi, con un articolo a firma di Alberto Dandolo, ha raccontato dei curiosi retroscena milanesi, sostenendo che l’ex marito di Michelle Hunziker “si é avvicinato negli ultimi tempi all’amica”, vale a dire alla moglie di Fedez. “Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato”, ha sottolineato Dandolo. Sempre il settimanale diretto da Carlo Verdelli, a inizio marzo, aveva scritto, senza fare nomi, che Fedez sarebbe stato geloso dell’amicizia intrecciata tra la Ferragni e un “rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione”. Se uno più uno fa due, con quel “fresco rampollo” ci si riferiva a Trussardi.

Dandolo, nello spiffero lanciato nelle scorse ore, ha inoltre evidenziato che Tomaso, dopo la fine del matrimonio, sta riuscendo a mantenere un rapporto cordiale con Michelle Hunziker con la quale, per amore delle loro figlie, passa diverso tempo a Milano. Vicino a lui, c’è la famiglia di origine e gli amici, tra i quali figurerebbe appunto la Ferragni. Gli “intrecci” orbitanti attorno alla conduttrice svizzera non sarebbero finiti qui.

Nella giornata di ieri, Bunte, prestigiosa testata tedesca, ha lanciato uno scoop rumorosissimo, pubblicando una fotografia in cui si vede Michelle baciare Giovanni Angiolini, ex gieffino, di professione chirurgo. Lo scatto è stato “rubato” in Sardegna. Al momento, né il medico né la Hunziker hanno commentato la paparazzata. Che ci sia davvero del tenero tra i due? Il fatto che nessuno abbia smentito spinge a credere che qualcosa stia bollendo in pentola.

Sempre rimanendo nell’orbita “hunzikeriana”, altra news calda delle scorse ore è quella che riguarda Marica Pellegrinelli, seconda ex moglie di Eros Ramazzotti (che come tutti sanno è stato il primo marito di Michelle). Alla modella bergamasca ha ricominciato a battere il cuore all’impazzata: ora fa coppia con William Djoko, deejay e produttore musicale. Ed Eros? Come ha preso la notizia?

Benone, ha riferito sempre il magazine Oggi, affermando che il cantante romano è felice che l’ex moglie abbia trovato serenità. Non solo: pare che Ramazzotti abbia conosciuto di persona il deejay e lo abbia descritto come “un bravo ragazzo”. L’artista capitolino sarebbe assai soddisfatto anche perché i due figli avuti da Marica – Raffaella Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 7 – starebbero vivendo in modo sereno il nuovo ingresso nelle loro vite.