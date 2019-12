Tom Welling: l’attore si è sposato per la seconda volta

Tom Welling si è sposato dopo la nascita del figlio Thomson Wyde

Fiori d’arancio per Tom Welling, l’indimenticabile protagonista della serie tv Smalville. L’attore, oggi 42 anni, si è sposato con la fidanzata Jessica Rose Lee. I due si frequentano dal 2014 e hanno un figlio di 11 mesi, Thomson Wyde. Il pettegolezzo è stato diffuso da Us Weekly e solo in un secondo momento Jessica Rose ha confermato tutto su Instagram. La neo sposa ha aggiunto al suo account il cognome Welling, confermando così le nozze avvenute con il suo compagno. Il grande evento è stato celebrato sabato 1 dicembre al Sunstone Vineyards & Winery a San Ynez, in California. Al matrimonio erano presenti i famigliari e gli amici più cari degli sposi.

Per Tom Welling si tratta del secondo matrimonio

Quello con Jessica Rose Lee è il secondo matrimonio per Tom Welling. Nel 2002 l’attore ha sposato a Martha’s Vineyard la modella Jamie White. I due hanno divorziato nel 2013 e non hanno mai avuto figli. L’anno successivo Tom ha conosciuto l’attuale moglie, con la quale ha deciso fin da subito di allargare la famiglia.

Tom Welling, che cosa fa oggi l’attore di Smalville

Dopo il grande successo di Smalville – uno dei telefilm cult dei primi Anni Duemila – Tom Welling è tornato in tv nei panni di Caino in Lucifer.