Tom Welling diventa padre: è nato il primo figlio di Clark Kent di Smallville

Tom Welling e Jessica Lee Rose diventano genitori: la star di Smallville accoglie il suo primo figlio

Tom Welling e Jessica Lee Rose sono diventati genitori. Il loro primo bambino è nato lo scorso 5 gennaio. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice, che ha condiviso un’immagine che ritrae una parte del viso del piccolo Thomson, venuto al mondo precisamente alle ore 12.31. La foto è stata scattata in ospedale subito dopo la nascita e mostra le sue piccole manine e una prte della sua faccia paffuta. La star di Smallville ha, dunque, accolto il suo primo figlio durante il fine settimana scorso. Ovviamente i fan della coppia non hanno potuto non commentare positivamente il posto condiviso da Jessica. In particolare, è possibile notare il commento di Chiara Ferragni che, attraverso dei cuoricini, fa i suoi auguri ai due neo genitori. Tanti sono i commenti di apprezzamento nei confronti del neonato. “Oh mio Dio! È così adorabile! Sembra un piccolo angelo! Congratulazioni a Tom e Jess!”, questo è uno dei tanti pensieri scritti dai fan.

Tom Welling diventa padre: è nato il piccolo Thomson

Grande è la gioia dei fan in questi giorni per la nascita del piccolo Thomson. In particolare, a gioire di fronte al lieto evento è il pubblico che per anni ha seguito le vicende legate al personaggio Clark Kent nella nota serie tv Smallville, interpretato proprio da Tom dal 2001 al 2011. Un’interpretazione che l’ha portato a conquistare tutto il mondo! Intanto, ora si gode la nascita del piccolo Thomson, tra congratulazioni e auguri da parte di amici e fan. Lo scorso anno la coppia aveva annunciato di essere in attesa del loro primo bambino. Alla rivista Us Weekly avevano confessato di essere elettrizzati per l’arrivo del figlio. Possono finalmente abbracciare e conoscere Thomson dopo nove mesi di attesa.

Tom Welling, dopo la fine del suo matrimonio con Jamie, sorride con Jessica

Un importante traguardo quello raggiunto da Tom, che al momento sta lavorando alla serie Fox Lucifer. Dopo la fine del matrimonio con la modella Jamie White, durato dal 2002 al 2015, Welling ha ritrovato la serenità a fianco a Jessica. Dopo qualche anno di amore, la coppia è riuscita a realizzare un grande sogno: quello di allargare la famiglia.