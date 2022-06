Non c’è pace in amore per il divo di Hollywood, tornato di nuovo alla ribalta grazie al sequel del film cult Top Gun

Tom Cruise sfortunato in amore. È finita per la seconda volta la love story con Hayley Atwell, l’attrice conosciuta sul set dell’ultimo film della saga cinematografica Mission Impossible. Stando a quanto riporta il Sun, la coppia si sarebbe detta addio definitivamente dopo alcuni mesi di alti e bassi.

Una fonte vicina ai due attori ha spifferato che tra Tom Cruise e Hayley Atwell la relazione non ha funzionato e hanno così deciso di restare amici. Si tratta della seconda rottura nel giro di poco tempo: già lo scorso settembre si erano allontanati a causa di alcune divergenze d’opinioni ma avevano deciso di regalarsi una seconda opportunità.

Il motivo della nuova e definitiva rottura? Pare che a pesare sull’equilibrio della coppia sia stata fatale la troppa popolarità e l’eccessiva esposizione mediatica. Di recente Hayley Atwell non è mancata alla prima del sequel di Top Gun, per sostenere Tom Cruise, primo al botteghino internazionale grazie alla pellicola.

Quella con Hayley Atwell è stata la prima storia d’amore importante per Tom Cruise dopo il divorzio da Katie Holmes. Il divo di Hollywood e la star di Dawson’s Creek sono stati sposati dal 2006 al 2012 e hanno avuto una figlia, Suri.

Nel curriculum sentimentale di Tom Cruise altri due divorzi: dal 1987 al 1990 è stato legato all’attrice Mimi Rogers mentre il matrimonio con Nicole Kidman è durato dal 1990 al 2001.

Chi è Hayley Atwell

Classe 1982, Hayley Atwell è un’attrice inglese. È nota principalmente per il ruolo di Peggy Carter nell’universo Marvel (era l’interesse amoroso di Captain America). La vita privata di Hayley è sempre stata avvolta nel mistero fino a quando non è finita al centro del gossip per via della sua intesa con Tom Cruise.

I due si sono conosciuti sul set dell’ultimo film di Mission Impossible che uscirà nel 2023 e sono diventati ben presto inseparabili. Secondo i beninformati quella tra Hayley e Tom è stata una storia reale e profonda e non una liaison farlocca. In passato Cruise è stato infatti accusato di aver creato relazioni false pur di far parlare di sé.