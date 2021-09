Tom Cruise di nuovo single, è già finita con Hayley Atwell: il gossip

Tom Cruise e Hayley Atwell si sono già lasciati? Così pare. Le ultime voci che giungono dall’estero vorrebbero l’attore di nuovo single. I due attori sono i protagonisti del nuovo capitolo di Mission Impossible, il settimo per la precisione. Hanno iniziato a frequentarsi circa un anno fa e la differenza d’età non è stata un ostacolo fra loro. 59 anni lui, 39 lei: se Tom Cruise non ha certo bisogno di presentazioni, anche la bravissima Hailey Atwell è sul grande schermo da diversi anni. Lei è il volto del grande amore di Captain America nelle pellicole Marvel.

Entrambi bellissimi, insieme formavano una bella coppia: pare sia già tempo di passare al passato. The Sun ha fatto sapere che verso la fine delle riprese di Mission Impossibile 7 Tom Cruise e Hayley Atwell avrebbero deciso di rimanere solo amici. La relazione è durata quasi quanto le riprese del film, che si sono prolungate a causa dei numerosi intoppi che ci sono stati. Anche a causa del Covid. Ma proprio la pandemia e il lockdown hanno fatto sì che i due si avvicinassero sempre di più.

I gossip su Tom Cruise e Hailey Atwell si sono intensificati quando hanno iniziato a presenziare insieme a degli eventi. Le uscite in pubblico come coppia sono sempre una conferma e loro hanno ufficializzato il legame comparendo insieme a diversi eventi, tipo Wimbledon. Una fonte di The Sun ha rivelato che per gli attori è stato un periodo molto intenso a causa delle riprese. Tra loro c’è sempre stata intesa e andavano molto d’accordo, ma al termine delle riprese, o quasi, hanno scelto di rimanere solo amici.

Insomma, sarebbe già finita tra Tom Cruise e Hailey Atwell di Mission Impossible 7. Una rottura che sarebbe stata causata anche dai numerosi impegni in arrivo dell’attore. Si sarebbero lasciati in buoni rapporti comunque e chi li ha vissuti ha detto che è un vero peccato non abbia funzionato. La Atwell inoltre è stata la relazione più lunga per Cruise dopo la fine del matrimonio con Katie Holmes e per lei era disposto a trasferirsi in Inghilterra.